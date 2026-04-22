MotoGP 2027: primi Test pubblici 850cc e Pirelli per pochi eletti

La rivoluzione del mercato piloti per le prossime stagioni della MotoGP comporterà nei prossimi mesi una problematica non di poco conto. Nelle due giornate di Test funzionali a sviluppare gli pneumatici Pirelli e le 850cc in ottica 2027 soltanto pochi piloti titolari avranno modo di girare. Per gli altri l'appuntamento è rimandato a dicembre, con i test ( ancora... fuorilegge da regolamento! ) di Valencia.

DUE GIORNATE DI TEST PER LA MOTOGP 2027

Ufficialmente vengono definiti "Tyre Test". Lunedì 22 giugno a Brno e lunedì 21 settembre a Spielberg, l'indomani la disputa dei rispettivi Gran Premi validi per la stagione 2026, squadre e piloti della MotoGP si ritroveranno per due giornate di prove con gli pneumatici Pirelli e con le moto 850cc. Ad oggi, escludendo i collaudatori, si contano quasi sulle dita di una sola mano i piloti che potranno scendere in pista.

LA RIVOLUZIONE DEL MERCATO PILOTI

Prendiamo Aprilia: ad oggi il solo Marco Bezzecchi resterà in sella ad una RS-GP anche l'anno venturo, mentre Jorge Martin e Ai Ogura sono partenti direzione Yamaha, con il futuro di Raul Fernandez tutto da definire. In Ducati con ogni probabilità a questi test presenzierà con Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio e Fermin Aldeguer, mentre gli altri attuali Ducatisti sono destinati ad altri lidi in ottica 2027. Discorso analogo per Yamaha, con il solo Toprak Razgatlioglu già confermato per l'anno venturo (ed in Pramac), mentre Honda ha sotto contratto Johann Zarco e Diogo Moreira. Gli unici deputati contrattualmente a poter provare le nuove 850cc, senza migrare verso altre realtà concorrenti per il futuro.

TEST A VALENCIA

Una situazione conseguenza del folle mercato che rivoluzionerà lo schieramento di partenza, lasciando ai nuovi abbinamenti la possibilità di provare solo a Valencia in data 4 dicembre. Meteo permettendo...