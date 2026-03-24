Spavento per Leonardo Carnevali: salta la prima del CIV Sportbike 2026

Leonardo Carnevali non sarà al via del primo round del CIV Sportbike 2026 per un brutto infortunio rimediato in allenamento.

La stagione 2026 del CIV Sportbike avrà inizio senza un atteso protagonista. Leonardo Carnevali, quarto classificato lo scorso anno, si è infortunato nel corso di una sessione di allenamento in previsione del primo round in programma il 24-26 aprile prossimi a Misano. A seguito di una rovinosa caduta ha riportato la frattura di una vertebra e, pertanto, sarà costretto al forfait. Non propriamente il miglior inizio della sua nuova avventura con il team 2R Racing per il ventiseienne pilota lombardo.

LEONARDO CARNEVALI KO

Lo ha reso noto lo stesso 2R Racing, squadra che lo scorso mese di febbraio ha accolto il Campione italiano tra le Supersport 300 nel 2022 (con Box Pedercini Corse Kawasaki). "Grande spavento per Leonardo Carnevali, trasportato in ospedale dopo un brutto incidente occorsogli circa dieci giorni fa mentre si allenava in moto", riporta il comunicato stampa diffuso dalla compagine di Roberto Antonellini. "L'intervento fortunatamente ha dato esito positivo. Ogni grave conseguenza è stata scongiurata, ma la frattura di una vertebra lo costringerà ad osservare un lungo periodo di riposo".

IL CIV SPORTBIKE PARTE SENZA CARNEVALI

"C'è il rammarico di non poter cominciare insieme, come da programma, a poche settimane dall'esordio. In questo momento è molto importante che Leonardo pensi prima di tutto alla propria salute", sincera la nota di Le tempistiche del ritorno in azione di Leonardo Carnevali, salito sul podio in quattro distinte occasioni nel 2025 con una Aprilia RS 660 iscritta sotto le insegne Maurer Racing Team (REVO/Nuova M2), sono incerte. Quel che è certo, non lo vedremo al via dell'inaugurale round del CIV Sportbike a Misano, con la sua presenza in forte dubbio anche in ottica del secondo appuntamento stagionale previsto al Mugello due settimane più tardi in data 8-10 maggio., sincera la nota di 2R Racing

2R RACING A MEZZO SERVIZIO

Con l'auspicio di riabbracciare al più presto l'originario di Saronno, designato come punta di diamante del progetto, nel frattempo 2R Racing farà affidamento sul giovane debuttante Vittorio Volpato (classe 2007). Aspettando il completo recupero di Leonardo Carnevali, spetterà a lui il compito di portare in alto i colori della squadra in sella all'unica Triumph Daytona 660 rimasta.

Photo Courtesy: Dani Guazzetti

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