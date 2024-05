MotoGP, Aprilia: tre nomi per sostituire Aleix Espargaro

Aprilia resta alla finestra del mercato piloti per capire come muoversi in caso di eventuale addio di Aleix Espargaro. Da casa Ducati uscirà sicuramente un “grande escluso” e Massimo Rivola è pronto a fiondarsi per trovare un valido compagno di box per Maverick Vinales in vista del prossimo biennio MotoGP. L’alfiere di Granollers, giunto quasi alla soglia dei 35 anni, a fine campionato potrebbe appendere il casco al chiodo per dedicarsi al ruolo di collaudatore. Tre i nomi sul taccuino del marchio di Noale.

Aprilia pronta a sferrare il colpo

Il ‘Capitano’ della Casa veneta ha accarezzato più volte l’idea del ritiro, in passato e più di recente, e presto prenderà la sua decisione definitiva. L’Aprilia RS-GP è diventata una moto molto ambita e più volte è divenuta una minaccia anche per la Ducati. Gli uomini di Noale stanno monitorando tre talenti in particolare: Enea Bastianini, Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Fallito l’assalto a Fabio Quartararo, che ha deciso di riconfermare la fiducia alla Yamaha per altri due anni, Massimo Rivola prova a fare breccia con un pilota italiano. Anche se dovrà attendere che il team Ducati factory prenda una decisione per stabilire la sua line-up piloti per la prossima stagione MotoGP.

Da tempo Aprilia ha ammesso pubblicamente che vorrebbe un pilota italiano, quindi Bastianini sarebbe il profilo giusto, qualora dovesse lasciare il team di Borgo Panigale. Bezzecchi è un’altra opzione intrigante, sebbene quest’anno non sia esplosivo come nel campionato scorso. Dopo che l’ex compagno di squadra Luca Marini ha lasciato la VR46 per un ruolo ufficiale con la Honda, ‘Bez’ potrebbe seguire l’esempio se gli venisse offerto un contratto dalla formazione di Noale.

Ma tutto dipende dalla decisione di Aleix Espargaro. Il veterano della classe MotoGP non si sbilancerà ufficialmente, almeno fino al Gran Premio del Mugello, in programma il 31 maggio. Lo scorso fine settimana a Le Mans è arrivato quinto, a testimonianza che può ancora dire tanto in questo Mondiale. Però i tempi del mercato piloti stringono e nei prossimi giorni dovrà dare una chiara risposta ai vertici dell’azienda italiana. Enea Bastianini è sicuramente in pole per prendere la sua sella, ma i contratti sono ancora ancorati nel limbo dell’attesa Ducati.

Corsedimoto TV, iscriviti al nostro nuovo canale YouTube

Foto: Aprilia