Pole position, vittoria nella Sprint e nel Gran Premio: a Le Mans Jorge Martin ha firmato un autentico capolavoro. Dopo cinque weekend di gara, il pilota Pramac Ducati guida la classifica del campionato MotoGP con 38 punti di vantaggio sul campione in carica Francesco Bagnaia. Il team satellite toscano si gode questo magico momento, consapevole che dal prossimo anno potrebbe cambiare tutto. Le voci di passaggio in Yamaha si fanno sempre più insistenti: rafforzare lo schieramento di Iwata con una formazione di satellite di grandissimo livello riequilibrerebbe la griglia e farebbe il gioco di Liberty Media, il nuovo padrone della MotoGP.

Jorge Martin verso il titolo

La vittoria di Jorge in Francia è stata resa ancora più eccitante dopo il duello trionfale con Bagnaia e Marquez. “Non abbiamo mai visto nulla di simile da Jorge“, racconta il team manager Gino Borsoi a MotoGP.com. Il madrileno sta dimostrando di essere maturato personalmente e atleticamente rispetto all’anno scorso, un mix esplosivo che potrebbe portare alla conquista del titolo mondiale se continuerà con costanza su questa via. “Ovviamente sappiamo che è un pilota di talento. Ha mostrato la sua velocità l’anno scorso, soprattutto verso la fine della stagione. Ma quest’anno è ancora più forte, ha fatto gare incredibili“.

Anche il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, non può che ‘benedire’ il pilota Pramac, con un pensiero ormai fisso sulla questione dei contratti. “Veloce e caparbio come sempre, ha saputo sfruttare l’attimo per prendere e mantenere il comando imponendosi con la giusta aggressività, ma anche con una perfetta tenacia“. In questa stagione MotoGP, Jorge Martin ha vinto tre Sprint e due Gran Premi, l’unico errore l’ha commesso nella caduta a Jerez. Il sogno iridato non è più un sogno lontano, anche se Jorge Martin dovrà fare i conti con due avversari da far tremare i polsi: Pecco Bagnaia, da due anni iridato, e un certo Marc Marquez ormai perfettamente a suo agio con la Desmosedici versione ’23.

Scenari di mercato

C’è da guardare anche all’orizzonte, al mercato piloti e alla possibilità di cambiare costruttore. I vertici Pramac, nelle segrete stanze del paddock, stanno tessendo la trama con Yamaha, ma all’esterno ovviamente la squadra toscana gioca ad alimentare l’incertezza. Fonsi Nieto sulle colonne del giornale spagnolo ‘Marca’ ha evocato l’ipotesi dell’arrivo di Marc Marquez: “Non sarebbe affatto male. Immaginate, per noi, come squadra, che arrivi Marc, ci si rizzano i capelli in testa a pensarci. Siamo in una situazione molto bella“. Ma, ad oggi, è molto più facile Martin segua Pramac nell’avventura Yamaha.

Foto: Pramac Racing