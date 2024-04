ETC Misano: Pugliese trionfo al fotofinish, Zanni primo podio

Due “prime volte” per due diversi nostri portacolori in azione in ETC. Giulio Pugliese protagonista fin da subito si prende il successo in Gara 1 per appena 9 millesimi su Marco Morelli. Peccato per la scivolata in Gara 2, ma qualcun altro tiene sempre sul podio il tricolore. Stavolta ci pensa Leonardo Zanni, che conquista di forza il terzo gradino del podio nella seconda e ultima corsa ETC a Misano. Le soddisfazioni italiane quindi non sono mancate nel primo round di casa, ecco come sono andate le due gare.

ETC Gara 1

Non c’è Gabarrini, caduto all’inizio delle qualifiche 1 e infortunatosi di nuovo al braccio destro. Per lui frattura del radio per cui è già stato operato. Cano è stato squalificato in qualifica 2 (che aveva chiuso al comando) per un’infrazione tecnica ed è scattato dal fondo, Long Lap per Torres che non aveva rispettato le indicazioni dei marshal in pit lane. Si comincia con l’ottima partenza del poleman Morelli e di Gonzalez, Pugliese invece perde un paio di posizioni che recupera però prontamente. A referto subito un triplo incidente alla Rio, Cano invece in appena tre giri è nel folto gruppo in lotta per la quarta posizione.

Troviamo anche Zanni, i rookie Tesini e Tamburini, l’italo-vietnamita Agostinelli, che però si perderà dopo 7 giri per una scivolata al Tramonto. Morelli, Gonzalez e Pugliese sono i netti dominatori di questa corsa, la loro è una fuga inarrestabile. Peccato per uno scossone di Gonzalez negli ultimi giri, con un’uscita di pista che gli farà perdere contatto con i primi due. Ultimo giro: Giulio Pugliese attacca alla prima curva, risponde poi Morelli, ma alla linea del traguardo l’italiano riesce ad avere la meglio per appena 9 millesimi! Primo podio e prima vittoria per il neo pilota Aspar sull’argentino Marco Morelli, 3° David Gonzalez. Gabriel Tesini al debutto si prende un gran 5° al traguardo, Leonardo Zanni è 7°, mentre Mathias Tamburini chiude 15°.

Gara 2

Scatta al meglio Pugliese, arrivato alla prima curva al comando, ma poco dopo Gonzalez e Morelli tornano davanti. Proprio alla curva 2 però ecco un quadruplo incidente, poco più avanti registriamo anche le cadute di Nikolis e Tesini. Davanti scappano però in quattro, al trio citato si unisce il venezuelano Tinez. Un gruppetto che procede compatto a lungo, fino al colpo di scena: Pugliese scivola al Carro al 12° giro! Riesce poi a ripartire ma la gara è compromessa, addio ad ogni possibilità di podio… Ma c’è un altro italiano che sta risalendo: mentre Gonzalez e Morelli si riservano la vittoria, Zanni recupera su Tinez e si prende la terza posizione provvisoria. Entrambi però devono guardarsi anche da Perrone, che vede l’occasione e si inserisce nella battaglia. Alla fine però l’italiano sfrutta il momento giusto e ha la meglio sui due avversari, prendendosi un podio preziosissimo.

Foto: Dani Guazzetti