Formula 1 Miami: Apoteosi Norris! Eccola la sua prima vittoria

Il sole illumina Miami una città dello Stato della Florida, ma illumina soprattutto Lando Norris che raggiunge oggi, 5 maggio 2024, la sua prima vittoria in Formula 1 all’età di 24 anni. Il giovane pilota britannico riporta alla vittoria la McLaren, successo che alla scuderia di Woking mancava da Monza 2021 e corona il suo sogno da bambino. Il pilota di Bristol scattato quinto riesce a sfrutta il miglior degrado delle gomme della sua MCL38 tanto da aspettare molto per fare la sosta. Una scelta vincente, dato che all’ingresso della Safety Car il pilota inglese si trova in testa e grazie alla vettura di sicurezza che rallenta la gara, lui può tenere la leadership. La ripartenza è perfetta per Lando, che inizia a guadagnare sul gruppo e poi può sfoggiare tutta la sua gioia alla bandiera a scacchi. Il suo sorriso che è da sempre il suo marchio di fabbrica, oggi lascia spazio alla commozione.

Il podio è completato da Verstappen e Leclerc

Quest’oggi per Max Verstappen non c’è stato nulla da fare. Il dominio dell’olandese in terra statunitense dura sino alla prima sosta. Una volta rientrato la sua RB20 ha sofferto di Grip non riuscendo ad avvicinarsi al pilota della McLaren e soffrendo anche un possibile ritorno di Charles Leclerc. Leclerc porta la sua Ferrari sul podio, dopo una partenza con il brivido per via di una manovra in prima curva rischiosa di Sergio Perez. Il monegasco resta calmo e dopo aver passato Oscar Piastri nel valzer della sosta, si prende la sua terza piazza qui a Miami. L’altra Ferrari quella di Carlos Sainz chiude quarto, dopo aver lottato in maniera aggressiva con Piastri. L’australiano ha la peggio e per via di un contatto tra loro, rientra ai box e giunge tredicesimo.

La Top5 è chiusa dalla Red Bull di Sergio Perez, che in partenza prova a passare in seconda posizione ma arriva lungo. Lewis Hamilton sesto, è il primo delle Mercedes ma non è mai parso nella gara per lottare con i primi cinque. Ottimo settimo posto di Yuki Tsunoda, che continua con la sua striscia vincente nei confronti del compagno di squadra Daniel Ricciardo da inizio anno. Ottava l’altra Mercedes quella di George Russell. Nono posto per Fernando Alonso con la sua Aston Martin. La zona punti è chiusa da Esteban Ocon che conquista il primo punto in questa stagione per l’Alpine.

Magnussen chiude il suo weekend nero buttando fuori Sargeant

Il pilota di casa Logan Sargeant vede la sua gara finire in anticipo per via di un contatto con Kevin Magnussen. Il danese riesce a ripartire mentre lo statunitense è costretto al ritiro. Il contatto per via dei detriti fa entrare la Safety Car. Magnussen per questa collusione si è preso 10 secondi di penalità. Kevin chiude con un’altra penalità uno dei suoi weekend più difficili da quando è arrivato in Formula 1.

Arrivo finale della Gara del GP di Miami di Formula 1

Foto: Presa dai social Formula 1