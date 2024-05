JuniorGP Barcellona, Dalla Porta pole Stock: i risultati delle qualifiche

Arrivano due pole position tricolori per il JuniorGP a Barcellona, ma una purtroppo è stata cancellata motivi tecnici. È quella di Alessandro Morosi, in bella evidenza in Moto3 e invece squalificato. Rimane quindi solo la pole position Stock, ci ha pensato Lorenzo Dalla Porta, capoclassifica di categoria e per la seconda volta quest’anno al via davanti a tutti. Bene comunque anche gli italiani della Moto2, con Mattia Casadei accanto al poleman Jorge Navarro ed altri due nostri portacolori in seconda fila. Fioccano però le sanzioni alla fine di questa giornata, in particolare in Moto3 e ETC… Ecco come sono andate le qualifiche sulla pista catalana.

JuniorGP Barcellona, gli orari delle gare del 19/05

JuniorGP ETC

Una certezza in questa categoria è la prima casella in griglia. Pole position per l’argentino Marco Morelli, in azione nel gruppo B e unico a scendere sotto il muro di 1:52. Per quanto riguarda i nostri portacolori, il migliore è l’esordiente Gabriel Tesini, ma la griglia di partenza è particolarmente stravolta per un buon numero di sanzioni comminate in seguito. David José Couto e Marianos Nikolis, in Q1, sono stati retrocessi nelle ultime posizioni per troppi settori lenti. Non sono gli unici: in Q2 i sanzionati sono Gonzalo Perez, Pablo Olivares, Carlos Cano, Valentin Perrone e Leonardo Zanni, sempre per lo stesso motivo dei precedenti, quindi chiamati domani ad una Gara 1 in rimonta dal fondo.

JuniorGP Moto3

Sarebbe stata la prima pole di Alessandro Morosi, ma ecco arrivare successivamente la squalifica tecnica. “La moto era dotata di spoiler posteriore da acqua in condizioni non di bagnato – si legge nel documento ufficiale – L’uso di componenti aggiuntive necessita della precedente approvazione del Direttore Tecnico. […] Per questo motivo è stata imposta la squalifica nelle Qualifiche 2.” Non mancano altre penalità: Kotaro Uchiumi (Q1) e Fadillah Arbi Aditama (Q2) scatteranno dal fondo della griglia per troppi settori lenti. Maximo Martinez ed Edoardo Liguori invece sconteranno rispettivamente un doppio Long Lap ed un Long Lap a testa per guida irresponsabile (tagli in pista con rientri pericolosi).

Europeo Moto2

A Barcellona arriva la prima pole position non-italiana della classe Moto2 del JuniorGP. La firma è del pilota Forward Jorge Navarro, che s’è piazzato davanti alla Boscoscuro del capoclassifica Mattia Casadei ed all’alfiere Fantic Roberto Garcia. Bene anche Alberto Surra, che apre una seconda fila in cui troviamo anche Francesco Mongiardo. Due gare in programma nella domenica al Circuit de Barcelona-Catalunya, vedremo come si comporteranno i ragazzi italiani.

Europeo Stock

In questa categoria arriva la bella soddisfazione tricolore nel sabato di qualifiche JuniorGP a Barcellona. Lorenzo Dalla Porta piazza la zampata e si assicura la pole position per la gara unica di domani, con José Luis Armario e Alex Millan ad accompagnarlo in prima fila. Il capoclassifica Stock è pronto per ripetere quanto fatto a Misano? A referto anche una sanzione: Benedetto Rasa dovrà scontare un Long Lap Penalty per aver tagliato in Q1 la linea bianca dell’uscita della pit lane.

Foto: FIM JuniorGP