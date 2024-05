Valentino Rossi alza di nuovo le braccia al cielo al Misano World Circuit. Dopo il successo del 2023, il campione di Tavullia ha trionfato confermandosi protagonista assoluto anche nel pianeta GT.

In gara 1 del Fanatec GT World Challenge Europe, Valentino Rossi è salito sulla sua BMW a metà gara e in testa, raccogliendo la posizione consegnatagli dal veloce compagno belga Maxime Martin. Ha conservato la prima posizione e negli ultimi due giri, con l’avversario tornato a contatto, non ha concesso nulla tagliando il traguardo al primo posto davanti alla Bmw di Charles Weerts.

“Gara dura e faticosa, sempre al limite e con la necessità di non sbagliare nulla – commenta Valentino Rossi – con gli ultimi giri davvero sotto pressione. Sono felicissimo di questa vittoria, ancora qui a Misano e davanti a tanta gente. Maxime è stato bravissino, abbiamo fatto un grande lavoro”.

A seguire Valentino Rossi al Misano World Circuiti anche i piloti MotoGP, ospiti di Mattia Pasini al Res Tech Simulation Center di MWC: Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Celestino Vietti.

Tanti naturalmente i fans di Rossi presenti sulle tribune e nel paddock che continuano a seguire il loro beniamino anche nelle gare su quattro ruote.

“È una grande soddisfazione veder trionfare il più famoso pilota della Riders’ Land in un campionato così competitivo – dice il Managing Director del MWC Andrea Albani, che ha premiato i vincitori – è un un bel modo per aprire questo weekend di gare. Poter premiare Vale su questa pista, che lo ha visto protagonista di grandi imprese, ci rende particolarmente felici”.

In serata soi svolgerà gara 2 del Fanatec GT World Challenge Europe, unica gara notturna della stagione.

