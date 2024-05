Glenn Irwin porta Ducati alla vittoria nel BSB

Da Gara 1 del British Superbike sui saliscendi di Oulton Park, teatro del secondo appuntamento stagionale, esce fuori il rosso Ducati. In un tracciato storicamente favorevole alle caratteristiche della Panigale V4 R, sono stati due Ducatisti a monopolizzare la scena nella prima delle tre manche del “May Bank Holiday Week-end”. Velocissimo nelle prove e beffato da Kyle Ryde nelle qualifiche ufficiali, Glenn Irwin si è rifatto con gli interessi. Diciotto giri che hanno visto il portacolori Hager PBM Ducati tenere a bada il compagno di marca Christian Iddon, centrando la 20esima vittoria della carriera nel BSB, la quarta di sempre sull’impianto del Cheshire.

GLENN IRWIN IN TRIONFO (CON BRIVIDO) NEL BRITISH SUPERBIKE

Glenn Irwin è stato l’effettivo dominatore di una gara risolta di fatto già al terzo giro. Se nel corso delle prime battute si era fatto sorprendere da Kyle Ryde, dopo essersi sbarazzato del poleman ha sferrato l’attacco nei confronti dell’allora leader Ryan Vickers all’ingresso della chicane intitolata a Steve Hislop. Da quel momento in avanti l’originario di Carrickfergus ha respinto i tentativi di rientro di Christian Iddon, quest’ultimo ad un certo punto capace di avvicinarsi minacciosamente a meno di mezzo secondo alla V4 R #2, ritrovando il gradino più alto del podio che gli mancava da Brands Hatch 2023. Tutto questo nonostante un brivido finale: all’ultimo giro ha visto i sorci verdi per una leggera chiusura dell’avantreno in piena percorrenza della Druids, giusto a poche decine di metri dalla bandiera a scacchi…

NUOVO CORSO

Per Glenn Irwin, adesso distante 10 lunghezze dal capo-classifica di campionato Ryan Vickers (oggi 5°), soltanto un grosso spavento. Superato un problematico inverno, pieno di dubbi e certezze, può permettersi eccome di festeggiare anche lo stesso pluridecorato team Hager PBM Ducati. Un successo, il primo sotto la direzione di Jordan e Frank Bird, che sancisce a tutti gli effetti un punto di (ri)partenza. Chissà quanto avrà goduto il compianto, ma indimenticabile boss Paul Bird, scomparso prematuramente lo scorso mese di settembre, da lassù….

KYLE RYDE COMPLETA IL PODIO

Con Christian Iddon al ritorno sul podio con Oxford Products Racing Moto Rapido Ducati, alle sue spalle la lotta per il terzo gradino ha premiato Kyle Ryde (LAMI OMG Racing Yamaha) a scapito del Campione in carica Tommy Bridewell (Honda Racing UK), autore di un ottimo recupero dall’ottava casella di partenza e unico alfiere Honda nelle posizioni di vertice. In una corsa dove sono usciti di scena Storm Stacey, Billy McConnell, Max Cook e Franco Bourne, Jason O’Halloran ha concluso settimo davanti alle due BMW di Rory Skinner (TAS Racing) e Josh Brookes (FHO Racing). Domani si replica con le restanti due gare.

BRITISH SUPERBIKE 2024 OULTON PARK GARA 1 – RISULTATI: