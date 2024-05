Il maltempo visto oggi in tutte le categorie colpisce infine anche la gara unica della Stock. Dopo bandiera rossa e ripartenza trionfa Adrian Rodriguez su Iker Garcia e Francisco Ruiz, a comporre quindi un podio tutto spagnolo. Lorenzo Dalla Porta, anche in questa occasione in azione con Yamaha GV Racing, taglia il traguardo in quinta posizione e rimane al comando della classifica generale. Giornata da dimenticare invece per Dino Iozzo, ieri autore della pole position e oggi con uno zero pesante. Cronaca e classifiche della corsa a Estoril.

Non manca un momento curioso prima del via: il poleman Iozzo “sbaglia le misure” ed è decisamente troppo avanti in griglia alla fine del giro di ricognizione. Meno male per lui che non era ancora il momento di partire… Una volta schierati tutti si comincia e proprio Iozzo ha lo scatto migliore davanti a Rodriguez e Dalla Porta. Ma se la Stock sperava di aver evitato la pioggia deve ricredersi presto: tempo un paio di giri ed iniziano a comparire le segnalazioni con l’apposita bandiera. Al 4° degli 11 giri in programma ecco il brutto volo di Iozzo e poco dopo c’è un doppio incidente: la pioggia è arrivata sul serio, bandiera rossa e gara fermata. Si ricomincerà dalle posizioni originarie per una corsa di 11 giri, stavolta su pista bagnata.

Tutti schierati in griglia, giro di ricognizione completo… Ma Iozzo non c’è, non è riuscito a ripartire prima della chiusura della pit lane! I piloti Stock effettuano un secondo giro di ricognizione, mentre il poleman è costretto a scattare proprio dalla pit lane. Super partenza di Rodriguez su Dalla Porta, Ruiz e tutti gli altri, ma in breve ecco la caduta di Verdoia alla curva 6: Honda pesantemente danneggiata, impossibile ripartire per uno dei protagonisti del round a Misano… KO tecnico invece per Rehacek, mentre davanti si compone un quintetto in fuga, senza Dalla Porta che invece perde terreno. Va peggio a Iozzo, giù con un incidente uguale a quello di Verdoia e quindi costretto ad abbandonare definitivamente la corsa. Non mancheranno altri rischi, mentre davanti il ruggito è quello di Adrian Rodriguez, in trionfo su Iker Garcia e Francisco Ruiz. Chiude 5° Lorenzo Dalla Porta, mai in lotta per il podio in queste condizioni ma capace di portare a casa punti importanti.

