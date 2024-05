Moto2 Estoril: Mattia Casadei vittoria e podio, Surra che peccato

L’Italia della Moto2 brilla anche a Estoril, ci pensano i ragazzi Boscoscuro. Mattia Casadei in particolare coglie una vittoria ed un podio nelle due gare disputate, chiudendo il secondo weekend del 2024 da leader in campionato. Pure Alberto Ferrandez (Finetwork MIR Racing), già “mina vagante” al debutto di categoria, di nuovo si fa ben notare in sella ad una moto del marchio vicentino. Finale inglorioso invece per Alberto Surra, autore di due belle rimonte ma scivolato in Gara 2, quand’era vicinissimo al podio… Ecco com’è andata la domenica di gare sulla pista portoghese.

Moto2 Gara 1

Su pista ancora molto bagnata lo scatto vincente è quello di Hada, che brucia il poleman Casadei al via, ottima partenza del leader in campionato Surra, solo 17° in griglia e prontamente nei 10. Poche tornate e c’è il cambio al vertice, con Casadei che passa al comando e anzi Hada deve cedere a più di un pilota, per poi inanellare il duello con Navarro per il terzo gradino del podio. In queste condizioni difficili non mancano gli incidenti, incluso quello di Ivo Lopes, sostituto in corsa di Brett Roberts, infortunatosi ad un piede dopo un highside. Su tutto spicca però la cavalcata solitaria di Mattia Casadei, che dopo la prima pole nell’Europeo Moto2 mette a referto anche la sua prima vittoria in campionato e balza al comando della classifica generale.

Gara 2

Come nella corsa precedente, Hada riesce ad avere lo scatto migliore ed a beffare il poleman Casadei, seguono Fernandez, Navarro, Garcia e Ferrandez. Il campione MotoE in carica però non vuole perdere tempo e in breve tempo si porta al comando della corsa. Non manca però qualche rischio: prima Casadei troppo largo, poi uno scossone di Garcia che, fortunatamente, non porta ad altre conseguenze. Proprio quest’ultimo però, una volta ripreso il ritmo, ha la meglio sull’italiano per la vittoria.

Ci prova anche Ferrandez ma deve poi tornare dietro al compagno di marca ed anzi deve guardarsi dall’agguerrito Surra in furiosa rimonta. Il colpo di scena però arriva a 4 giri dalla fine: il torinese scivola e deve dire addio a tutta la fatica dopo una qualifica difficile. A tre giri dalla fine però ecco la bandiera rossa, la gara si conclude così per gli incidenti di Orradre, Toba e Munoz. Vittoria di Roberto Garcia, Mattia Casadei si conferma sul podio, doppia soddisfazione Boscoscuro con Alberto Ferrandez.

