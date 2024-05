La bandiera rossa ha precluso potenzialmente un appassionante finale di gara. L’incidente al quindicesimo dei 20 giri in programma del malcapitato Christian Iddon, fino a quel momento parte integrante del quintetto di testa, ha sincerato la prima vittoria stagionale di Kyle Ryde in Gara 1 del British Superbike sul tracciato Grand Prix di Donington Park. Con la classifica finale stilata in base all’ultimo passaggio sulla linea del traguardo, il portacolori OMG GRILLA Racing Yamaha ha così preceduto un redivivo Tommy Bridewell (Honda Racing UK) e Leon Haslam (ROKiT Haslam Racing BMW Motorrad) in una manche in cui non sono mancati i colpi di scena.

BRUTTO VOLO PER CHRISTIAN IDDON

Proprio l’incidente occorso al Ducatista del team Oxford Products Racing Moto Rapido ha tenuto per qualche istante tutti con il fiato sospeso. In piena lotta per la quarta posizione con Danny Kent (McAMS Mar-Train Yamaha), Christian Iddon è stato disarcionato della propria Panigale V4 R in uscita dalla Old Hairpin, ricadendo rovinosamente sull’asfalto. Una dinamica che ha indotto la direzione gara a sospendere subito le ostilità, con l’ex specialista del Supermotard trasportato successivamente al centro medico per gli accertamenti del caso, ma fortunatamente cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi.

KYLE RYDE RITORNA ALLA VITTORIA NEL BRITISH SUPERBIKE

Indirettamente, Kyle Ryde ha potuto fare festa con qualche giro d’anticipo. Dopo la beffa in Superpole, sfumata per appena 26 millesimi in favore del compagno di squadra Ryan Vickers (grande deluso di questa Gara 1), l’ex Campione britannico Supersport si è rifatto con gli interessi. Ha massimizzato e gestito al meglio Yamaha R1 e pneumatici Pirelli, tenendo sempre a dedita distanza i più diretti inseguitori. Alla decima affermazione nel BSB, cinque di queste ottenute proprio sull’impianto delle Midlands Orientali, Ryde rilancia così le personali quotazioni in ottica campionato. Con la leadership di Glenn Irwin (5° con Hager PBM Ducati alle spalle di Danny Kent) lontana adesso 12 lunghezze in attesa delle due sfide di domani.

DUELLO TRA BRIDEWELL E HASLAM

Leon Haslam le ha provate di tutte per mettere pressione al numero 77, ma una sbavatura commessa nel corso del tredicesimo giro e la conseguente bandiera rossa hanno rovinato i suoi piani. In piena trans agonistica, ‘Pocket Rocket’ è finito lungo alla Goddards mentre stava dando la caccia a Ryde, spalancando così le porte del secondo posto a Tommy Bridewell. Chissà che cosa sarebbe successo senza lo stop… Haslam può comunque consolarsi con il primo podio della sua stagione. Per Bridewell invece, al secondo podio sotto le insegne Honda Racing UK, un risultato quasi insperato ripensando alle difficoltà incontrante nelle prime prove libere. Autore di un venerdì ben al di sotto delle aspettative, il Campione 2023 tra qualifiche e Gara 1 ha saputo raddrizzare un week-end incominciato con il piede sbagliato.

RYAN VICKERS SBAGLIA-E-PAGA

I sussulti di questa Gara 1 si sono registrati soprattutto in avvio con il clamoroso errore di Ryan Vickers. Il secondo alfiere OMG Racing Yamaha, già poleman di giornata, ha depauperato quanto di buono costruito finora a causa di una madornale scivolata al tornantino Melbourne al secondo giro quando guidava il gruppo. Per l’ex Campione britannico Superstock 600, prima del via distante 6 lunghezze in campionato da Glenn Irwin, un’occasione mancata considerando la corsa in difesa del Ducatista. A proposito di giovani, da rimarcare il sesto posto del 20enne Max Cook con Completely Motorbikes FS-3 Kawasaki a precedere piloti navigati quali Lee Jackson e il compagno di squadra Jason O’Halloran.

BRITISH SUPERBIKE 2024 DONINGTON PARK – RISULTATI GARA 1: