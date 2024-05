Vickers soffia la Superpole a Ryde nel BSB a Donington

La Superpole “vecchio stile”, scontato dirlo, ha sempre il suo fascino. Dopo Navarra, il singolo giro lanciato da tutto-o-niente dall’elevata carica di adrenalina è tornato protagonista questo week-end nel terzo appuntamento stagionale del British Superbike di scena a Donington Park. Un format che verrà riproposto quest’estate a Brands Hatch e Cadwell Park, ma capace di mantenere promesse e prerogative di spettacolarità anche sull’impianto delle Midlands Orientali. Come da copione, riservando uno show per palati fini di motociclismo. Nel decisivo assalto alla pole, uno scatenato Ryan Vickers ha beffato per soli 26 millesimi il compagno di squadra Kyle Ryde per una prestigiosa doppietta in casa OMG GRILLA Racing Yamaha.

SUPERPOLE DI RYAN VICKERS

Quando Kyle Ryde sembrava prossimo a festeggiare il ritorno in pole, ci ha pensato Ryan Vickers a togliergli questa soddisfazione. Ultimo ad effettuare il giro lanciato in virtù del miglior crono siglato nelle prove del venerdì, l’ex Campione britannico Superstock 600 è riuscito, per un soffio, ad avere la meglio sul proprio team-mate grazie al crono di 1’27”608, dimostrandosi particolarmente efficace soprattutto nel conclusivo settore della pista. Per il numero 7 si tratta della personale seconda pole nel BSB, bissando il risultato di Cadwell Park 2023 (anche in quel caso ottenuto con le medesime modalità di Superpole).

TRE DIFFERENTI POLEMAN NEL BRITISH SUPERBIKE

Contestualmente, Ryan Vickers diventa il terzo differente polemen in tre round, andando a raggiungere in questa speciale classifica Danny Kent (primatista a Navarra) e lo stesso Kyle Ryde (in quel di Oulton Park). Con le due R1 di OMG Racing racchiuse come detto in appena 26 millesimi, a completare la prima fila con il terzo tempo spicca un ritrovato Leon Haslam in sella alla M 1000 RR del “suo” ROKiT Haslam Racing BMW Motorrad.

GLENN IRWIN IN TERZA FILA

“Pocket Rocket” ha tratto beneficio da una sbavatura alla Goddards di Jason O’Halloran. L’australiano ha vanificato così una potenziale top-3, portando tuttavia la prima Kawasaki al quinto posto a panino tra la McAMS Mar-Train Yamaha di Danny Kent (4°) e la MasterMac Hawk Honda di un sorprendente Lee Jackson (6°). Non benissimo il capo-classifica di campionato Glenn Irwin (Hager PBM Ducati), autore di un giro impreciso con una Panigale V4 R parsa alquanto imbizzarrita, senza andare oltre il nono tempo. Leggermente meglio ha fatto l’altro Ducatista Christian Iddon, settimo alle spalle di Tommy Bridewell.

ANDREW IRWIN CHE SUCCEDE?

Se il Campione 2023 ha rimesso in piedi un week-end fino a ieri disastroso, compiendo un giro quasi miracoloso con la Honda Racing UK di punta, dall’altro lato del box qualifica da dimenticare per Andrew Irwin. Il più giovane dei fratelli Irwin ha mancato l’accesso alla Superpole nel turno dedicato ai piloti originariamente estromessi dalla top-12, agguantando per il rotto della cuffia un misero diciottesimo posto. Altrimenti, sarebbe partito addirittura dal fondo della griglia… per il tre volte vincitore con la CBR 1000 RR-R proprio qui a Donington Park si prospetta una Gara 1 tutta in salita quella in programma nel tardo pomeriggio.

PETER HICKMAN KO

Gara a cui non prenderà parte, così come alle due di domani, Peter Hickman. “Hicky”, di comune accordo con il team FHO Racing BMW, ha deciso di congedarsi in via precauzionale dal resto del week-end a causa di uno stiramento alla mano rimediato nella FP2 di ieri pomeriggio. Una scelta ponderata in vista dell’imminente partecipazione al Tourist Trophy sull’Isola di Man. La compagine di Faye Ho sarà pertanto rappresentata dal solo Josh Brookes, qualificatosi undicesimo.