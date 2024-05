Ryan Vickers padrone del venerdì del BSB a Donington

Scivolato alle spalle di Glenn Irwin in campionato dopo la folgorante doppietta in apertura di stagione a Navarra, Ryan Vickers ha le intenzioni chiare: riappropriarsi della leadership del British Superbike, adesso distante 6 lunghezze. Una tesi suffragata dall’esito della seconda sessione di prove libere sul tracciato di Donington Park, in cui il portacolori OMG GRILLA Racing Yamaha ha ribadito l’eccellente feeling personale e della R1 con l’impianto delle Midlands Orientali, con il miglior tempo di giornata capeggiando un plotone di 10 piloti racchiusi in meno di 1 secondo.

RYAN VICKERS AL TOP NEL BRITISH SUPERBIKE

Il palcoscenico del terzo round stagionale evoca a Ryan Vickers piacevoli ricordi, oltretutto di recente memoria. Il suo primo podio di carriera nel 2023, ma anche e soprattutto la prima vittoria conseguita pochi mesi più tardi sul layout ‘National’. Lo stesso può dirsi per la Yamaha R1, storicamente affabile lungo i 4 km di Donington Park. Questo binomio ha primeggiato nella FP2, migliorando di quasi 1 secondo il crono siglato in mattinata dal sorprendente Lee Jackson (9° in questo turno). Nella combinata il numero 7 precede un convincente Jason O’Halloran (Completely Motorbikes FS-3 Kawasaki) e un ritrovato Leon Haslam (ROKiT BMW Motorrad). Per una top-3 compressa in appena 88 millesimi.

GLENN IRWIN MIGLIOR DUCATISTA

Passi in avanti da parte del capo-classifica di campionato Glenn Irwin (Hager PBM Ducati). Reduce da una settimana trionfale comprensiva di tripletta sia ad Oulton Park BSB che alla North West 200, GI2 ha portato la prima Panigale V4 R al quarto posto davanti alle due R1 di Danny Kent (McAMS Mar-Train Yamaha) e Kyle Ryde (OMG Yamaha). Con l’altro Ducatista Christian Iddon 7°, nella lista dei 12 piloti ammessi di diritto alla Superpole “vecchio stile” di domani rientra anche la coppia MasterMac Hawk Honda composta da Charlie Nesbitt (8°) e dal già menzionato Jackson. Oltre al giovane Max Cook (10° con FS-3 Kawasaki) più Peter Hickman (11° con FHO BMW), fresco di doppietta nella Supertwins alla NW200.

SORPRESE DI GIORNATA

Un traguardo sfuggito clamorosamente a Tommy Bridewell. Malgrado il primo podio ottenuto con la CBR 1000 RR-R in Gara 2 ad Oulton Park, quest’oggi il Campione 2023 non è andato oltre un inspiegabile sedicesimo posto. Bilancio totalmente in passivo in casa Honda Racing UK considerando che Andrew Irwin a sua volta figura quattordicesimo. Tutt’altro umore per Luke Mossey, capace di agguantare per il rotto della cuffia la dodicesima posizione (ultimo posto valido per accedere alla Superpole) per soli 55 millesimi a scapito di Josh Brookes (FHO BMW). Niente male per l’originario di Cambridge, assente da Brands Hatch 2023 e presente in via del tutto eccezionale con STAUFF Fluid Power GR MotoSport Kawasaki al posto dell’infortunato Tom Neave.

RORY SKINNER SI FERMA

A proposito di infortuni, niente da fare per Rory Skinner. Protagonista suo malgrado di un violento volo nel warm up di Oulton Park, questa mattina l’alfiere Cheshire Mouldings TAS BMW Motorrad aveva ricevuto il via libera dei medici, prendendo regolarmente parte alla FP1 conclusa al tredicesimo posto. In via precauzionale tuttavia ha preso la decisione di disertare il resto del week-end per recuperare al meglio le forze. Per l’ex Mondiale Moto2 appuntamento dunque al personale round casalingo di Knockhill previsto il prossimo mese di giugno.

BRITISH SUPERBIKE 2024 DONINGTON PARK – COMBINATA PROVE LIBERE 1+2: