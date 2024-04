La mitica Superpole alla prima del British Superbike 2024

Alla più grande novità del calendario 2024 del British Superbike fa eco una graditissima riconferma. Il 20-21 aprile, in occasione della prima storica trasferta della serie in Spagna presso il Circuito di Navarra, tornerà d’attualità la Superpole “vecchio stile”. Ovvero 1 giro lanciato riservato ai migliori piloti emersi dalle qualifiche ufficiali. Dopo i positivi precedenti dell’ultimo biennio, il format rimasto tanto a cuore agli appassionati (ormai sparito dal Mondiale Superbike) verrà riproposto nel corso di questa stagione.

La Superpole nel British Superbike

Insomma, nel BSB si ascolta eccome l’opinione del pubblico. Già da diversi anni il promoter MSVR aveva tentato di riportare in auge la Superpole. Nel 2017 doveva essere la consuetudine nella stragrande maggioranza degli eventi se il meteo tipicamente inglese non avesse precluso a più riprese questa possibilità. Tornata protagonista a Cadwell Park 2022 e in altri 3 round la stagione seguente, raccogliendo sempre pareri favorevoli, avrà un seguito anche in questo 2024.

Il ritorno in 3 round 2024

La ribattezzata “Omologato Superpole” andrà in scena come detto il prossimo fine settimana nel primo appuntamento stagionale di Navarra. Ma non solo, altresì nella consueta tappa estiva di Brands Hatch (20-21 luglio) e nuovamente a Cadwell Park (25-26 agosto). Il numero dei piloti ammessi al singolo giro da tutto-o-niente verrà comunicato a ridosso dei week-end di gara.