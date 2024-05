Max Verstappen fa uno-due e dopo aver vinto la Sprint in Cina si ripete a Miami. Fin dalla partenza l’olandese fa capire le sue ambizioni, chiudendo la porta in maniera aggressiva a Charles Leclerc. Passata la prima curva la Red Bull ha gestito agevolmente la gara. Il suo vantaggio è stato comunque normale, non riuscendo mai a prendere un margine superiore ai 2 secondi. Vedremo se già da stasera con la qualifica o domani in gara qualcuno riuscirà davvero a mettergli i bastoni tra le ruote. La sensazione è che sarà un altro fine settimana da dominatore in Formula 1 per Max.

Leclerc e Perez sul podio

La seconda piazza va a Leclerc, che ha perso il confronto con il rivale della Red Bull in partenza. Il monegasco ha comunque condotto un’ottima prova, riuscendo a stare dentro un ritardo di 2 secondi dal tre volte campione del mondo. Il podio è chiuso dall’altra RB20 quella di Sergio Perez. Il messicano non ha mai messo in difficoltà l’alfiere Ferrari, ma anzi, ha avuto difficoltà a superare uno scatenato Daniel Ricciardo. L’australiano ha firmato un ottimo quarto posto: con il nuovo telaio il talento è riaffiorato. Quelli di oggi, sono anche i primi punti in questo campionato di Formula 1 per l’australiano. Quinta l’altra rossa, quella di Carlos Sainz.

La sesta piazza è andata ad Oscar Piastri, unica McLaren al traguardo oggi. Settimo un buonissimo Nico Hulkenberg con la Haas. Ottavo e quindi chiude la zona punti è giunto Lewis Hamilton, che però è stato penalizzato per aver oltrepassato il limite di velocità in Pit Lane. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 viene quindi retrocesso e il suo punto viene preso da Yuki Tsunoda. Ottima quindi la Sprint della Racing Bulls che va a punti con entrambi i piloti.

Alonso un errore incredibile in partenza

Safety Car entrata nel Corso del primo giro, per un errore di Fernando Alonso che per chiudere su Lewis Hamilton tocca il compagno. Alonso toccando Lance Stroll innesca una carambola dove finisce dentro anche Lando Norris. La peggio è per il giovane inglese che esce di scena alla prima curva e fa entrare la vettura di sicurezza, si ritira anche il canadese alla fine del primo giro. Norris addirittura si dovrà presentare dai commissari tra poco, per aver attraversato la pista con le auto in pista.

Arrivo finale della Sprintrace del GP di Miami di Formula 1

Foto: Presa dai social Formula 1