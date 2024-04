Formula 1 Miami: Ecco gli orari in TV e in streaming

La Formula 1 si sta preparando al suo primo viaggio stagionale negli Stati Uniti d’America, per quella che sarà la sesta prova del campionato. Questo fine settimana, infatti, torneranno in azione le 20 monoposto più veloci al mondo e lo faranno da Miami. La città dello Stato della Florida si appresta ad ospitare l’evento a modo suo, tra il lusso e la voglia di spettacolo. Una prova su un circuito cittadino, dove i protagonisti sembrano scontati ma le eccezioni potrebbero essere sempre dietro l’angolo. Nella terra della show, chissà che domenica non ci sia un colpo di scena come a Melbourne.

Il GP di Miami avrà il weekend Sprint come quello cinese

Il weekend seguirà un copione uguale al precedente, infatti, la tappa avrà la Sprintrace. Un fine settimana più veloce, con una sola sessione di libere. Stefano Domenicali parla di un futuro con le gare corte in ogni weekend, ma intanto sono solo sei in stagione. La tappa statunitense vede come favoriti Max Verstappen e la sua Red Bull, con il compagno che dovrà sfruttare il suo marchio di fabbrica. Sergio Perez è conosciuto come uno degli specialisti nei circuiti cittadini, tanto che lo scorso anno siglò la Pole a Miami. Ora dovrà giocarsi tutte le sue carte, per vincere almeno un derby in questa stagione.

Le Ferrari avranno una colorazione più azzurra a Miami. Un po’ è un omaggio lla storia un po’, ma anche al nuovo sponsor HP: le Rosse saranno chiamate a riprendersi lo scettro di seconda forza. Shanghai ha evidenziato una McLaren più veloce del mito italiano, ecco perché già sul suolo USA ci deve essere una risposta. La casa di Woking dal canto suo vuole continuare a mostrare i miglioramenti della MCL38. La Mercedes deve dare segni di vita, mentre la Aston Martin sogna il sorpasso nei confronti dei tedeschi. Il padrone di casa Logan Sargeant è molto atteso in patria e chissà che l’aria di casa non gli faccia bene. Il pilota statunitense non sta vivendo un grande periodo con addirittura voci che lo vedono lontano dalla Williams, il pubblico locale dovrà stimolarlo ancora di più.

Formula1 2024, classifica piloti e costruttori dopo la Cina

CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen (Red Bull) 110 punti Sergio Perez (Red Bull) 85 punti Charles Leclerc (Ferrari) 76 punti Carlos Sainz (Ferrari) 69 punti Lando Norris (McLaren) 58 punti Oscar Piastri (McLaren) 38 punti George Russell (Mercedes) 33 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 31 punti Lewis Hamilton (Mercedes) 19 punti Lance Stroll (Aston Martin) 9 punti Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 7 punti Oliver Bearman (Ferrari) 6 punti Nico Hulkenberg (Haas) 4 punti Kevin Magnussen (Haas) 1 punto Alexander Albon (Williams) 0 punti Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 punti Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 0 punti Esteban Ocon (Alpine) 0 punti Pierre Gasly (Alpine) 0 punti Valteri Bottas (Kick Sauber) 0 punti Logan Sargeant (Williams) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Oracle Red Bull Racing 195 punti Scuderia Ferrari 151 punti McLaren Formula 1 Team 96 punti Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 52 punti Aston Martin Aramco F1 Team 40 punti Visa Cash App RB F1 Team 7 punti MoneyGram Haas F1 Team 5 punti Williams Racing 0 punti Stake F1 Kick Sauber 0 punti BWT Alpine F1 Team 0 punti

Formula 1 GP di Miami: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP di Miami avrà orari molto serali, visto il fuso orario, lasciandoci liberi tutti il giorno per poi la sera vivere lo spettacolo della Formula 1. Gli orari infatti sono da dopocena, con la sola Sprint che sabato avrà un orario pomeridiano. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro ed in diretta la Sprintrace, mentre le qualifiche classiche e la gara, saranno trasmesse in differita. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Miami.

Venerdì 3 maggio:

18:30-19:30: Prove libere 1

22:30-23:30: Sprint Shootout

Sabato 4 maggio:

18:00-19:00: Sprintrace (diretta anche TV8)

22:00-23:00: Qualifiche (differita TV8 alle 23:30)

Domenica 5 maggio:

22:00-00:00: Gara (differita TV8 alle 23:30)

FOTO: social formula 1