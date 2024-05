Ivan Goi ha un sogno: correre a Cremona nel Mondiale Supersport

Ivan Goi ha iniziato a gareggiare da giovanissimo ma oggi, a 44 anni, ha ancora l’entusiasmo di un ragazzino. Tanti lo ricordano per la vittoria al Gran Premio di Austria classe 125 conquistata nel 1996. Ivan Goi aveva appena 16 anni e 157 giorni e divenne il pilota più giovane della storia a vincere una gara del Motomondiale. Quel successo rimase per lui l’unico nel paddock della MotoGP. La sua carriera è stata comunque brillante e ricca di soddisfazioni con tre titoli italiani e tante vittorie nazionali. Tra l’altro ha partecipato anche ad alcune gare del Mondiale Superbike e Supersport. Negli ultimi anni di fatto gareggia solo al Cremona Circuit perché è il proprietario del Racing Park Viadana e quindi non si può allontanare troppo da lì. L’anno scorso ha fatto quattro gare e le ha vinte tutte. Questo week-end gareggerà nel MotoEstate ma nella sua mente, nel suo cuore cela un grande sogno.

“Finalmente torno a gareggiare – dice Ivan Goi a Corsedimoto – dopo aver fatto da istruttore ad un po’ di corsi finalmente è il mio momento. Gareggio nella categoria 600 Open. Ho noleggiato una Ducati V2 del Team Motocorsa. Questa è la prima delle due gare che ho in programma al Cremona Circuit. Ci facciamo un week-end di divertimento, speriamo che il meteo sia bello poi cercheremo di farci trovare pronti per la tappa del Mondiale. Sì, proprio il Mondiale Supersport al Cremona Circuit. Se ci fosse la possibilità di fare una sostituzione, preferibilmente sempre con Ducati, io sarei pronto: su questo tracciato sono veloce e mi piacerebbe”.

