Vannucci, Goi, Salvadori: wild card di peso per il Motoestate a Cremona

Cremona si prepara ad ospitare il secondo round del Trofei WRS Motoestate e non mancheranno le wild card di peso in più categorie. Iniziamo da Matteo Vannucci, pilota della 300 mondiale, ma troveremo anche Ivan Goi al via nella 600 Open, mentre nella 1000 ci sarà Luca Salvadori. Già il primo round del Motoestate 2024 aveva visto al via Edoardo Colombi, che aveva preso le misure in Sportbike per poi correre nella stessa categoria del BSB, già con successo vista la brillante doppietta ottenuta al debutto. Anche a Cremona quindi continuano le presenze di livello per una sfida ancora più interessante e spettacolare.

Il Motoestate su CorsedimotoTV, i dettagli

Verso il 2° round a Cremona

La classe 300 SS vedrà in azione anche Matteo Vannucci in sella alla Yamaha R3 del team PATA AG Motorsport Italia. Il campione italiano 2021 di categoria, dal 2022 è nel Mondiale grazie all’interessamento di Pirelli ed alla sua politica di aiutare i giovani promettenti. Scontata quindi la scelta di mettersi alla prova nel Motoestate, da quest’anno con gli pneumatici italiani (a differenza del CIV con Dunlop). Per Vannucci sarà un’ottima occasione per prepararsi per le prossime gare del mondiale, per i piloti del campionato sarà un’opportunità importante per confrontarsi con uno dei migliori piloti della categoria.

Non mancheranno spunti interessanti anche nelle altre categorie. Come accennato inizialmente, la 600 Open vedrà al via Ivan Goi con Ducati contro il recordman del tracciato, Fabrizio Perotti, per l’occasione in sella alla Kramer del team VeryWell. Nella 1000 invece ecco Luca Salvadori sarà al via con la Ducati, dopo il recente successo nella gara dell’IRRC disputata a Hengelo, Olanda (ne abbiamo parlato qui).

L’importanza di Pirelli

Il marchio italiano di pneumatici diventa sempre più importante anche per piloti di alto livello che possono competere contro i rivali della serie, veramente veloci. Come dimostrato a Varano, in cui i vari Mattia Sorrenti, Fabio Starnone, Edoardo Boccellari, Roberto Sarchi hanno ottenuto ottimi riferimenti cronometrici che hanno spinto Colombi a dare il massimo e vincere meritatamente. Lo stesso accadrà nelle altre categorie questo fine settimana, per un torneo di livello tecnico di assoluto prestigio che si avvale delle migliori coperture Pirelli: dalle Diablo Supercorsa per la entry-level Race Attack, alle slick Diablo Superbike per le altre categorie.

Il programma del weekend prenderà il via il sabato mattina con prove libere facoltative, al pomeriggio le prime qualifiche, domenica mattina la seconda sessione di ufficiali e dalle 11.30 le gare che proseguiranno nel pomeriggio. Per info e iscrizioni: www.trofeimoto.it / [email protected]