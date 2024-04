Il MotoEstate 2024 si vedrà su CorsedimotoTV, ecco i dettagli

Il MotoEstate, la kermesse motociclistica più longeva d’Italia scatterà sabato 20 e domenica 21 aprile dall’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de Melegari. Per l’edizione numero trentotto dei Trofei MES, Corsedimoto.com si riconferma media partner del campionato. Ecco dunque che gli aneddoti, le storie e le bagarre in pista dei Trofei troveranno ancora più spazio sulle pagine di uno dei punti di riferimento dell’informazione legata al motorsport.

Highlights e Storie di MES

In particolare, la testata giornalistica veicolerà attraverso il proprio canale Corsedimoto TV, appena lanciato su YouTube, alcuni contenuti esclusivi, come i momenti salienti di tutti e cinque i week end di gara in programma per questa stagione e le Storie di MotoEstate. Un progetto di contenuti video attraverso il quale verranno raccontate le storie, novità e particolarità dei personaggi, più o meno recenti, che hanno calcato l’asfalto del MES.

Bruno Sandrini, organizzatore dei Trofei MES

“E’ per noi un grande piacere confermare e rilanciare la collaborazione con una realtà editoriale così importante come Corsedimoto.com – esordisce Bruno Sandrini, organizzatore dei Trofei MES. Questa nuova partnership ci permetterà di dare sempre più spazio e visibilità sia al campionato che ai suoi piloti. Non vediamo l’ora di iniziare a mettere in opera questi nuovi progetti e raccontare i Trofei MES a tutti gli appassionati d’Italia”.

Paolo Gozzi, direttore di Corsedimoto

“Il MotoEstate è da decenni una delle più importanti realtà del motociclismo di base. E’ un concentrato di Storie, personaggi e imprese sportive legati dalla straordinaria passione per il nostro sport. Sarà un piacere condividere questo meraviglioso racconto con il pubblico che ci segue via sito web e canale tv. Un grande in bocca a lupo a tutti: piloti, tecnici, organizzatori. Divertiamoci!”