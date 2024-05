Secondo posto nelle Sprint di Portimao e Texas, secondo nella gara di MotoGP a Jerez. Ancora una volta Marc Marquez è andato vicinissimo alla prima vittoria con Ducati e l’appuntamento sembra solo rimandato. La gioia incontenibile sfoggiata sul podio andaluso dimostra che il campione ha ritrovato la strada verso l’Olimpo, dopo gli ultimi quattro anni di scoraggiamento con la Honda. Adesso manca l’ultimo passo: vincere e ritagliarsi un posto d’onore per la prossima stagione.

Marquez fiuta il podio e il mercato

Nel paddock di Jerez c’era anche il suo manager Jaime Martinez. Non è un mistero che Marc Marquez voglia puntare al team Ducati ufficiale per il 2025, sulla sua strada sembra esserci soltanto Jorge Martin. Molto dipenderà anche dal destino del team Pramac che in queste settimane sta valutando l’ipotesi di passare con Yamaha, dopo anni di partnership con la Casa di Borgo Panigale. Sarebbe una svolta quasi clamorosa e inattesa, che potrebbe spingere l’attuale leader del Mondiale MotoGP nel team factory della Yamaha e lasciare campo libero al connazionale del team Gresini. Scenari di ‘fanta-mercato’, voci di corridoio, sensazioni che vibrano tra i box, che potrebbero diventare fantastica realtà.

Per il momento si tengono le bocche cucite, tutto è ancora sul tavolo delle trattative. “Stiamo soffrendo da molto tempo, soprattutto l’anno scorso, che è stato molto, molto complicato – racconta il manager di Marquez ad ‘AS’ -. Quest’anno abbiamo già visto che Marc era molto forte fisicamente e che si è abituato subito alla moto. E beh, quando metti insieme un pilota che è un genio assoluto e una moto che funziona bene, succede questo. Anche con una moto che a priori non è il massimo, lui aggiunge quel qualcosa in più“. Di questo passo l’otto volte iridato non avrà problemi a trovare una moto ufficiale per il prossimo anno. “Bene, vedremo… vedremo. Da qui ai prossimi due mesi il mercato si stabilizzerà e vedremo un po’ il futuro“.

Marquez guarda al team Ducati factory

L’ipotesi che il #93 finisca nel box Ducati factory è altamente probabile, anche se una decisione definitiva verrà presa solo dopo il Mugello. In ogni caso Gigi Dall’Igna dovrà perdere uno-due pezzi da novanta, un processo inevitabile. L’abbraccio sincero tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez sul podio di Jerez potrebbe essere il preannuncio simbolico di scenari prossimi. Una mossa di mercato verso cui spingono anche i tanti tifosi della MotoGP… e non solo. “Marquez ha corso per undici anni nel team ufficiale Honda, certo porterebbe qualcosa in più e si adatterebbe bene“, ha dichiarato Bagnaia dopo il GP di Spagna. “Ma è anche vero che qui siamo già ad un livello molto alto e molto attenti ad ogni dettaglio“.

Comunque sia, sarebbe il benvenuto e sicuramente un valore aggiunto. Nei test MotoGP di lunedì Dall’Igna gli ha affidato un pacchetto di componenti per la moto ufficiale, al fine di raccogliere il suo feedback. “Gigi e altri tecnici Ducati sono passati ai box e mi hanno supportato. Mi hanno chiesto di provare alcune evoluzioni per loro, è stata una giornata produttiva“, ha sottolineato il pilota Gresini. “Fa piacere sapere che sia Pecco che Bastianini abbiano dato le mie stesse risposte“.