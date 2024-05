Gresini si gode il momento d’oro dopo l’arrivo di Marc Marquez, pur sapendo che l’otto volte campione del mondo è solo di passaggio. Il fuoriclasse della MotoGP è destinato ad avere una moto ufficiale e dovrà lasciare il team di Nadia Gresini. Resta da capire quale sarà il destino di suo fratello Alex, al secondo anno con la squadra satellite faentina. Quasi tutti danno per scontato il rinnovo, ma dietro l’angolo potrebbero nascondersi delle sorprese.

Un’opzione per Alex Marquez

Alex Marquez ha accennato ad un’opzione sconosciuta sul mercato piloti della MotoGP che potrebbe essere “interessante” per il suo futuro. Il suo contratto con Gresini scade alla fine del 2024 e finora non si è parlato di altre opzioni per il due volte iridato. Insiste nel dire che vuole restare con “la stessa moto”, ma in un’intervista a Relevo lancia un sassolino: “Sono chiaro a riguardo, e ci sono alcune belle opzioni, che se tutto combacia… Come sempre il mercato piloti è a scala, tutti sono piazzati. E bisogna vedere dove sono messi quelli in alto, perché è così che va. E da lì è un effetto domino“.

Il pilota Gresini affida ogni trattativa al suo manager Jaime Martinez, l’obiettivo è cercare di avere una moto ufficiale. “Se si verificano tutte le situazioni che penso debbano verificarsi, può esserci qualcosa di molto bello e può essere interessante“. Si tratta solo di ipotesi e possibilità, non resta che attendere le mosse degli altri e restare alla finestra. “A volte sono sul divano, chiamo Jaime Martinez e gli dico ‘questa opzione, come la vedi?’ E poi lavora lì. Tu gli dai delle idee“.

Per avere il coltello dalla parte del manico servono risultati e in questa stagione MotoGP Alex Marquez ha ottenuto un 4° posto a Jerez come miglior piazzamento. “Se ti trovi in ​​una situazione molto buona, ti godrai il mercato come nessun altro. Se sei in una situazione complicata, soffri. Ma questo succede a tutti noi“, ha aggiunto il minore dei fratelli di Cervera. “Ovviamente c’è la pressione di voler fare bene per avere qualche opzione in più, in questo caso una moto, per guadagnarsi da vivere meglio. Si cerca di spingere per questo“.

Foto: Instagram