Zerbo che fenomeno: un altro podio, è una carriera formidabile

“Un pilota perde un secondo a giro a ogni figlio che gli nasce”, diceva Enzo Ferrari. Altri tempi. Negli ultimi anni tanti papà hanno trionfato nei campionati mondiali di moto, in particolare in Superbike. Nei trofei nazionali si fa oltre. Vanno forte perfino i nonni! Abbiamo raccontato la storia di Giampaolo Carmeli ma non è certo l’unico. C’è anche Armando Iannuzzo, protagonista nella Dunlop Cup. In pochi lo sanno ma perfino Sebastiano Zerbo è un nonno e domenica scorsa a Vallelunga è salito sul secondo gradino del podio della Dunlop Cup con la Yamaha di S. Evolution. La gara è stata vinta dal giovane spagnolo Alvaro Diaz ma Zerbo ha portato a casa l’ennesimo trofeo conquistato nel corso di un carriera memorabile.

“Alla Dunlop Cup c’è un giovane talento che l’anno scorso faceva il Mondiale Supersport ma io proverò a vincere il titolo lo stesso – dice Sebastiano Zerbo a Corsedimoto – ogni volta che metto la tuta e il casco punto alla vittoria: è quello il mio obbiettivo sempre. Anche ora che ho 53 anni e sono nonno ormai da tanto. Lo so che contro Diaz sarà dura ma nelle corse può sempre succedere di tutto. Nella gara di Vallelunga ho avuto perfino un problema tecnico eppure sono riuscito a conquistare un bel secondo posto”.

Quest’anno Zerbo partecipa anche al MES.

“Gareggio sempre con una Yamaha R1 ma del team Fox. Nella prima gara a Varano purtroppo abbiamo avuto dei problemi ma ci rifaremo nelle prossime. Forse oltre a questi 2 campionati farò anche qualche altra gara tanto per restare in allenamento. A maggio ne avrò 2 ravvicinate: il 12 maggio la Dunlop Cup al Mugello ed il 18 il MES a Cremona ma va bene così. Mi piace, mi diverto e sono ancora veloce”.

Foto EMG Eventi