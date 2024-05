Francesco Curinga ce la fa “Tourist Trophy, sto arrivando”

Francesco Curinga sarà regolarmente al via del Tourist Trophy 2024. La sua partecipazione non era certa dopo l’incidente avuto ad inizio mese a Vallelunga in gara2 del Moto Guzzi Fast Endurance. Il pilota genovese non aveva fratture ma un serio problema ad una spalla. Doveva intraprendere una corsa contro il tempo per riuscire a partecipare al TT come aveva raccontato in un’intervista a Corsedimoto (leggi qui).

Francesco Curinga si è impegnato al massimo nella fisioterapia e la riabilitazione ed è riuscito a riprendersi in tempi record “Ora sto meglio. Non sono ancora al cento percento ma venerdì 24 maggio partirò per l’Isola di Man. Poi vada come vada. Riesco a guidare lo scooter nel traffico di Genova e come test è niente male [ride]”.

Francesco Curinga nel 2022 aveva vinto lo Junior Manx Grand Prix. L’anno scorso ha partecipato al TT nella classe Supertwins sulla Paton S1-R del Team ILR di Ian Lougher conquistando l’ottavo posto in gara-2. Ora vorrebbe confermarsi in top 10.

Curinga non sarà l’unico pilota italiano da seguire al Tourist Trophy. Ci sarà Stefano Bonetti che sarà presente in tutte le categorie motociclistiche: Supertwin su Paton, Supersport su Yamaha, SBK e Superstock su Honda.

Il Tourist Trophy 2024, lo ricordiamo, si svolgerà dal 27 maggio all’ 8 giugno. Si preannuncia come una delle edizioni più belle della storia. Michael Dunlop, con 25 vittorie finora all’attivo, punterà al record di successi di Joey Dunlop (leggi qui). Su Corsedimoto troverete le cronache di tutte le gare.

Foto social