Moto2: Dani Munoz, dopo la doppietta JuniorGP un nuovo GP Mondiale

GAS UP Racing Team deve rinunciare ancora a Bo Bendsneyder, riecco Dani Munoz anche a Barcellona. Un tracciato che, proprio domenica scorsa, ha visto lo spagnolo brillare nel terzo round JuniorGP. Il campione Stock in carica infatti ha centrato il doppio successo nelle due gare dell’Europeo Moto2. Il “premio” quindi non tarda ad arrivare, meglio detto ad essere confermato ufficialmente: dopo il debutto a Le Mans, ecco un’altra occasione.

Dal doppio successo JuniorGP al secondo GP Moto2

L’appuntamento sul Circuito Bugatti si era svolto appena una settimana prima del terzo evento JuniorGP della stagione 2024. Si può tranquillamente dire che Dani Munoz, già pilota da tenere d’occhio, ha fatto davvero tesoro delle informazioni raccolte nel suo debutto nel Mondiale Moto2. Quinto in griglia di partenza, Munoz si è subito inserito nella lotta per la zona podio, per poi sferrare la zampata contro il poleman Jorge Navarro e prendersi così il primo successo nell’Europeo Moto2.

Questo è quanto successo nella prima gara disputata domenica, ma in Gara 2 il copione è stato sostanzialmente lo stesso (qui il resoconto). Certamente un ottimo biglietto da visita verso la nuova sostituzione nel Mondiale Moto2, che si disputerà come detto sempre al Circuit de Barcelona-Catalunya. Un aspetto che invita quindi a non sottovalutare il giovane pilota spagnolo. Certo parliamo di un livello mondiale, ma Munoz potrebbe comunque essere una sorpresa.

Foto: FIM JuniorGP