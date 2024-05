Vittorie spagnole in tre categorie JuniorGP a Barcellona, tranne la Stock. Lorenzo Dalla Porta firma la sua seconda vittoria stagionale in campionato alla fine di una battaglia serrata, conclusasi solo alla bandiera a scacchi. Alessandro Morosi si prende un podio in Gara 2 Moto3, Giulio Pugliese chiude terzo nella gara unica della ETC. La sola classe del JuniorGP senza podi tricolori è la Moto2, proprio quella che finora aveva regalato le maggiori soddisfazioni… Ecco com’è andata sul tracciato catalano.

JuniorGP

Gara 1 con Cruces in pole position dopo la squalifica tecnica di Morosi in Q2, con l’italiano quindi 18° al via. O’Gorman nei guai prima del giro di ricognizione: era 2° in griglia, la sua gara si complica subito. Via non perfetto per il poleman, mentre in breve tempo Salmela e Uriarte cercano lo strappo sul resto del gruppo, tentativo che però non riesce: si forma anzi un folto gruppo nel quale troviamo anche Morosi e Boggio. È una lunga lotta serrata sia per il podio, ma non premia i ragazzi italiani che chiudono lontani. Arriva infine il terzo trionfo di categoria per l’esordiente Jesus Rios su Marcos Uriarte e Adrian Cruces, podio quindi tutto spagnolo con Dodò Boggio e Alessandro Morosi ai margini della top 10.

Gara 2 inizia con l’ottimo scatto di Quiles ma, come accaduto nella corsa precedente, anche stavolta non ci sono piloti in grado di darsi alla fuga. Di nuovo si forma un gruppo corposo di ben 14 agguerriti piloti, incluso ancora Morosi in rimonta dal 18° posto, mentre Boggio è costretto al ritiro. Rosenthaler e Llambias però si staccheranno dal gruppo per un incidente congiunto (il primo riceverà un Long Lap per il prossimo round per averlo provocato), mentre la battaglia va avanti fino alla linea del traguardo. Non mancano altri incidenti che decimano e dividono ancora di più il gruppo, lasciandone principalmente tre per il podio. Alessandro Morosi è 2°, supera il compagno di squadra Marcos Uriarte, la prima vittoria è ad un passo… Ma Alvaro Carpe provvisoriamente 3° esce meglio dall’ultima curva e, mentre il duo Aspar si tiene d’occhio sul rettilineo finale, il “terzo incomodo” li beffa entrambi! È ancora una vittoria spagnola a Barcellona.

Moto2

Gara 1 con Navarro in pole con accanto Casadei, pronti a dire la loro anche Surra e Mongiardo dalla seconda fila. Ottimo lo scatto dell’alfiere Forward su Garcia e Munoz, tutt’altro che perfetto Casadei che da 2° finisce ai margini della top 10! Ritiri per problemi tecnici di Eric Fernandez, Alberto Ferrandez e Mattia Volpi, incidenti in seguito di Rato e Di Vittori. Davanti invece è un assolo iberico sul podio, in particolare arriva la prima vittoria di categoria di Dani Munoz, campione Stock in carica, che sembra aver ben messo a frutto il recente debutto mondiale… Completano il podio Jorge Navarro e Roberto Garcia, giù dal podio e con distacco il duo Ciatti-Boscoscuro.

Gara 2 con Surra che prontamente prende il comando, tallonato da Garcia, Munoz, Navarro e Ferrandez, di nuovo non brilla in partenza Casadei, che perde varie posizioni. A referto un incidente per Mongiardo che non riesce più a ripartire: due gare difficili per l’italiano, che scattava dalla seconda fila… Surra però non tiene a lungo la testa della corsa, non manca anche uno scossone che gli fa perdere la zona podio. Come in Gara 1, di nuovo è dominio spagnolo ed il nome del vincitore non cambia, visto che proprio Dani Munoz cala il bis. Jorge Navarro chiude 2°, mentre costretto al ritiro Roberto Garcia quando si trovava in zona podio, lasciando via libera a Unai Orradre. Il duo Ciatti-Boscoscuro è subito dietro, anche in questa gara però giù dal podio.

JuniorGP ETC

Neanche il tempo di partire e si vede subito un contatto in griglia: Gabarrini è rimasto fermo, cerca di spostarsi fuori dal circuito ma Da Costa non riesce ad evitarlo e finisce a terra. Doppio ritiro immediato, mentre Morelli mette subito il turbo e vola via, comandando saldamente la corsa senza difficoltà fino alla bandiera a scacchi. Dietro di lui Gonzalez e Pugliese procedono in tandem a lungo, finché un piccolo gruppo di inseguitori non li riaggancia. L’italiano lotta, prende provvisoriamente il 2° posto, poi è terzo, ma la mossa di Cano lo spedisce giù dal podio. Non dura però, il giovane spagnolo (in rimonta dopo la sanzione) commette un errore nel corso dell’ultimo giro e finisce in highside la sua solida corsa. L’argentino Morelli trionfa in solitaria, secondo posto per David Gonzalez, terza piazza infine per Giulio Pugliese. Gli altri italiani a punti sono Gabriel Tesini 7° e Leonardo Zanni 8° in rimonta. A posteriori arriva Valentin Perrone viene sanzionato per aver provocato un incidente, un Long Lap da scontare nella prossima gara.

Stock

Non una partenza perfetta per il poleman Dalla Porta, che perde qualche posizione. I tre spagnoli Rodriguez, Mayor e Romero, più il sudafricano Iozzo, passano avanti. Quest’ultimo però dovrà abbandonare prematuramente la corsa per un evidente problema tecnico… Prima parte di gara con Dalla Porta fuori dal podio, prima di iniziare piano piano a risalire ed a riprendersi provvisoriamente il podio. Ma il montemurlese non si ferma, vede la possibilità di vittoria ed è determinato a coglierla, con gli avversari in coda però che non mollano, Mario Mayor in particolare. Lo spagnolo sferra l’attacco all’inizio dell’ultimo giro, ma l’italiano risponde qualche curva dopo e non cede più la posizione. Dopo Misano brilla ancora Lorenzo Dalla Porta, seconda vittoria in tre round e leadership rafforzata nella generale!

Foto: FIM JuniorGP