Moto2: Dani Munoz al debutto, sostituisce Bendsneyder infortunato

Ci sarà un volto nuovo in Moto2 a Le Mans. Dani Munoz, campione europeo Stock in carica e debuttante nell’europeo di categoria nel JuniorGP, si affaccerà sul palcoscenico mondiale in occasione del GP a Le Mans e sempre con i colori GAS UP Racing Team. Lo spagnolo correrà in sostituzione di Bo Bendsneyder, infortunatosi ad una spalla nello scorso round e costretto quindi al forfait. Decisamente una bella occasione per Munoz, che farà certo tesoro di un’esperienza importante prima di tornare nel suo campionato. Come tanti suoi predecessori, non ultimo il campione europeo Moto2 in carica Senna Agius, oppure i nostri Alberto Surra e Mattia Casadei, l’anno scorso sostituti in corsa in alcuni GP mondiali.

Il profilo

Daniel Munoz, 18 anni compiuti a fine aprile, originario di Siviglia, ha ereditato la passione per le moto dal papà, normalmente impegnato nella manutenzione ma parallelamente appassionato motociclista. Sale sulla sua prima piccola moto a quattro anni e inizia a gareggiare nel 2014, da allora non si è più fermato. Si fa notare nel suo primo biennio di corse nei campionati MiniGP 110cc, nel 2016 invece lo troviamo sempre in bella evidenza tra motocross (è 3° nel campionato provinciale 85cc) e dirt track (2° nel campionato andaluso), per poi avviarsi definitivamente nella velocità dal 2017.

Passa al RFME CEV, approda poi nell’allora FIM CEV Repsol, l’attuale JuniorGP: prima in ETC, in cui ottiene una pole e un podio. È poi in Moto3, un triennio chiuso senza acuti a parte una pole position, finché nel 2022 passa alla classe Stock, dall’anno scorso campionato a sé. Il 2023 è la sua stagione trionfale: cinque vittorie, due secondi posti e sei pole position in sette gare lo incoronano primo campione di questo nuovo Europeo. Quest’anno è approdato in Moto2 con GAS UP Racing Team, dopo due round occupa la 10^ posizione nella generale nonostante lo zero in Gara 2 a Estoril.

Foto: GAS UP Racing Team