Fenati in pista su BMW 1000: il team manager “Test super positivo”

Il rilancio di Romano Fenati riparte dalle sue origini. Il pilota marchigiano è ritornato in sella proprio con la stessa squadra con cui debuttò sulle ruote alte ad appena 13 anni: il Bike e Motor Racing Team guidato dal team manager Alessandro Mazza. La squadra teramana, impegnata abitualmente nel CIV e nei vari campionati nazionali, ha organizzato una giornata di test a Misano, in mezzo agli amatori. Romano Fenati ha girato sulla BMW 1000. Si è trovato subito molto bene, si è divertito ma è troppo presto per parlare di gare come spiega a Corsedimoto Alessandro Mazza.

“Il test è stato super positivo. Romano Fenati non girava in pista dal novembre dello scorso anno e non aveva mai provato quella moto. I primi giri gli sono serviti per prendere confidenza ma è andato subito bene. Peccato solo che le prove siano state poi interrotto altrimenti avrebbe potuto migliorare ulteriormente. Sono convinto che abbia un enorme potenziale da esprimere. Sicuramente ci saranno altre occasioni e Misano sarà sempre la nostra pista di riferimento. Non escludiamo di fargli provare anche la nostra Supersport, vediamo”.

In futuro Romano Fenati gareggerà con voi?

“Troppo presto per dirlo. Ci sono tutti i presupposti per un sodalizio ma bisogna vedere come andranno le cose. In ogni caso non nell’immediato, il 2024 è comunque un anno in preparazione di un eventuale impegno nel 2025 ma non si sa se in Superbike o magari in Supersport. Romano Fenati è carico e vuole tornare in pista, ha una gran voglia di rimettersi in gioco”.

Come si è giunti a questo test?

“Romano abita a trenta chilometri dalla nostra sede. Lo conosciamo da sempre. La prima volta che è salito su una moto grande, dopo aver corso in MiniGP, è stato su una nostra Aprilia 125SP. Da lì ha poi spiccato il volo verso al sua brillante carriera. Sapevamo che aveva voglia di andare in moto ed abbiamo pensato di dargli l’opportunità”.

