Formula 1 Imola: Super Max Verstappen beffa un grandioso Norris

Max Verstappen vince il GP dell’Emilia-Romagna e vince forse la sua gara più sofferta in carriera. La cinquantanovesima vittoria in Formula 1 arriva dopo una gara che pareva chiusa sin da subito. L’olandese però, prima si vede sventolare la bandiera bianco nera per i troppi track limits e poi vede la vettura di Lando Norris alle spalle. Max, infatti, trionfa per meno di un secondo nei confronti del britannico, che ha recuperato negli ultimi 10 giri di gara più di 5 secondi. Un recupero che non basta e forse la vittoria del tre volte campione del mondo è arrivata ieri, quando ha trovato una Pole Position mostruosa sul circuito di Imola.

La voglia non basta, Norris è battuto ma la McLaren è viva

Norris con la sua MCL38 ha dato tutto, oggi non può recriminarsi niente. Il britannico ha recuperato tutto lo svantaggio, ma forse paga la qualifica di ieri. La McLaren con oggi, si candida come vera antagonista della Red Bull. Charles Leclerc chiude il podio e regala una gioia a tutti i tifosi Ferrari giunti all’autodromo Enzo e Dino Ferrari, per lui è il primo podio ad Imola, la scuderia di Maranello invece, non arriva a podio nel GP di casa dal 2006. Il monegasco ha visto la sua gara dividersi in due, una prima fase in difesa la seconda in attacco. Quarta l’altra McLaren, quella di Oscar Piastri, che dopo un inizio garibaldino ha chiuso ai margini del podio. La Top5 è chiusa da Carlos Sainz, che con l’altra Ferrari ha perso la posizione di partenza nei confronti di Piastri.

Il sesto posto è per Lewis Hamilton che vince il derby Mercedes mettendo dietro il compagno George Russell, unica soddisfazione al momento per il sette volte campione del mondo di Formula 1. Ottavo Sergio Perez, che con la Red Bull non è proprio al livello di SuperMax. Nono posto per l’Aston Martin di Lance Stroll che stravince il confronto contro il compagno Fernando Alonso, solo diciottesimo oggi. La zona punti viene chiusa da Yuki Tsunoda, che regala alla Racing Bulls il punto di casa, visto che la scuderia è di Faenza.

Albon e la Williams animano una gara di Formula 1 ad Imola senza incidenti

La domenica emiliana di Alexander Albon è un disastro, visto che durante la sua sosta i meccanici Williams non fissano bene la gomma. Il thailandese è costretto così ad una seconda sosta, dopo un giro lentissimo e gara compromessa. La Williams nel finale di gara, visti i distacchi ha deciso di ritirare la vettura. Una prova che non ha visto nemmeno un’incidente per la gioia delle squadre. La Safety Car, infatti, non è mai uscita, regalandoci una gara di Formula 1 molto tranquilla, sino al finale con la grande rimonta di Norris.

Arrivo finale della Gara del GP dell’Emilia-Romagna di Formula 1

Foto: Presa dai social Formula 1