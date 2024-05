Formula 1 Imola: Verstappen mostruoso raggiunge Senna e Prost

Il sole di Imola bacia Max Verstappen che raggiunge con la sua Red Bull la trentanovesima Pole Position in carriera. L’olandese riscrive la storia della Formula 1, raggiungendo Ayrton Senna ad otto pole di fila e lo fa proprio qui ad Imola, il tracciato dove il fuoriclasse brasiliano perse la vita. Max fa anche sette da inizio anno come fu per Alain Prost nel 1993. Vicino all’uomo dei record domani scatterà Oscar Piastri con la McLaren. L’altra McLaren di Lando Norris aprirà la seconda fila. Le due vetture di Woking sono andate vicinissimo al sogno, arrivando entrambe a meno di un decimo da Verstappen. Charles Leclerc su Ferrari chiuderà la seconda fila. La terza fila sarà aperta dall’altra Ferrari di Carlos Sainz, mentre sesto scatterà George Russell con la Mercedes. La quarta fila vedrà partire settimo il sorprendente Yuki Tsunoda con la Racing Bulls davanti a Lewis Hamilton con la Mercedes. La quinta fila vedrà in nona casella Daniel Ricciardo con la Racing Bulls davanti alla Haas di Nico Hulkenberg.

I piloti che si sono piazzati fuori dalla Top10

Nella Q2 arriva il colpo di scena di giornata, ovvero, l’eliminazione di Sergio Perez con la Red Bull. Il messicano non passa il turno per quindici centesimi. Sergio scatterà dalla sesta fila, l’undicesima casella. Il mistero sul vero potenziale della RB20 si infittisce: è una monoposto che avanza fra alti e bassi, come lascerebbero presumere i problemi del messicano, oppure un’astronave irraggiungibile come si ipotizza di fronte ai miracoli di Super Max? Vicino a Perez ci sarà Esteban Ocon con l’Alpine. La settima fila sarà aperta da Lance Stroll con l’Aston Martin che partirà davanti alla Willams di Alexander Albon. Quindicesimo ed ultimo della sessione, Pierre Gasly con l’altra Alpine.

Nella Q1 il primo degli eliminati è Valteri Bottas con la Kick Sauber che per soli due centesimi non passa il turno e quindi chiuderà l’ottava fila. La nona fila sarà aperta da Logan Sargeant con la Williams che ha effettuato un solo tentativo. Guanyu Zhou partirà vicino allo statunitense con l’altra Kick Sauber. L’ultima fila vede un arrabbiatissimo Kevin Magnussen, che durante il suo ultimo tentativo viene ostacolato da Piastri. Il pilota Haas che si arrabbia tantissimo via radio vede la sua qualifica bruciarsi così. L’ultima posizione è per l’Aston Martin di Fernando Alonso, che sbagliando finisce nella ghiaia. Lo spagnolo quasi sicuramente rovina il fondo della sua vettura, quella di oggi è forse la qualifica più brutta per lui in Formula 1.

Griglia di partenza della Formula 1 nel GP dell’Emilia-Romagna

Foto: profilo social FORMULA1