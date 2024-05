Una corsa rocambolesca, pirotecnica, imprevedibile, dall’elevato tasso di spettacolarità. In puro stile British Superbike, si spreca la terminologia per raccontare una Gara 3 sul tracciato Grand Prix di Donington Park spaventosamente bella. Dove non è mancato nulla. Sorpassi, lotte intestine, contatti, lotta-a-quattro per la vittoria. Di tutto e di più, in una terza nonché conclusiva manche che ha riportato alla gloria Jason O’Halloran. Terzo differente vincitore del week-end dopo Kyle Ryde e Glenn Irwin. Al primo hurrà sotto le insegne Completely Motorbikes FS-3 Racing Kawasaki, O’Show ha mantenuto i nervi saldi, avendo la meglio nei confronti di una concorrenza agguerrita. Tutto questo in un una top-4 sul traguardo materialmente racchiusa in appena 1 secondo…

SUCCEDE DI TUTTO

In una gara priva di un effettivo padrone, il pronostico è rimasto incerto fino all’ultimo. Se Glenn Irwin ha cercato di adottare la medesima strategia che nella precedente Gara 2 gli aveva permesso di centrare la vittoria, in questa circostanza il suo tentativo di fuga ha avuto vita breve. Per oltre ¾ della contesa GI2 ha ingaggiato un acceso confronto senza esclusione di colpi con Tommy Bridewell (al 400° gettone di presenza nel BSB!). Di fatto, un’appassionante riproposizione dei numerosi duelli ravvicinati andati in scena nel 2023. Con sorpassi ogni dove, ma con un finale per certi versi inatteso. Prendendo spunto dalla massima “tra i due litiganti il terzo gode”, un determinatissimo Jason O’Halloran è riuscito a sorprendere e beffare i due ex compagni di squadra.

PRIMA VITTORIA CON KAWASAKI DI JASON O’HALLORAN

Favorito dalle “scaramucce” tra Tommy Bridewell e Glenn Irwin, l’australiano dapprima ha dato vita ad un botta-e-risposta con il Ducatista al giro 18 di 20 nel tratto dal tornantino Melbourne alla Redgate, affilando le armi per il decisivo assalto al primo posto. Concretizzatosi alla penultima tornata in piena discesa della Craner, infilando il Campione 2023 all’ingresso dell’Old Hairpin. Una volta al comando ha approfittato della continua lotta alle sue spalle per mettere a segno la personale ventottesima affermazione nel BSB, riscattando il ritiro forzato di Gara 2 causa problemi tecnici. Alla prima vittoria in sella alla Verdona di Akashi nella stagione d’esordio da pilota FS-3 Racing Kawasaki, per Jason O’Halloran un momento atteso da Thruxton 2023.

GLENN IRWIN PERDE IL PODIO

In un appassionante ultimo giro, la volata per i restanti gradini del podio ha prodotto un epilogo amaro per Glenn Irwin. Il capo-classifica di campionato ha visto sfumare un possibile secondo posto (e punti preziosi) in favore di Tommy Bridewell (al terzo podio di fila con Honda Racing UK), venendo beffato al fotofinish anche da Danny Kent (3° con McAMS Mar-Train Yamaha) per appena 50 millesimi. Un risultato che consente all’ex Campione del Mondo Moto3 di accorciare a -13 il proprio distacco in classifica generale nei confronti del portacolori Hager PBM Ducati. Con Kyle Ryde (5° al traguardo davanti a Leon Haslam) poco più distante a -20 e Tommy Bridewell risalito adesso a -22.

TRA UN MESE BSB A KNOCKHILL

Con un ritrovato Andrew Irwin settimo con la seconda Honda Racing UK a precedere il compagno di marca Lee Jackson e l’acciaccato Christian Iddon, questa Gara 3 ha registrato la defezione di Ryan Vickers. Trasportato al Queens Medical Centre per accertare i traumi riportati a torace e spalla nella caduta di Gara 2. Archiviando così un week-end nero a fronte di un promettente avvio, per il baluardo OMG GRILLA Racing Yamaha appuntamento rimandato al 14-16 giugno prossimi in quel di Knockhill. Lo “short track” scozzese rappresenterà una chance di riscatto anche per Josh Brookes, scivolato alla Goddards al quarto giro. Dove, contestualmente, saranno attesi al rientro l’idolo locale Rory Skinner più Peter Hickman. Entrambi messi fuori gioco da noie fisiche qui a Donington Park.

BRITISH SUPERBIKE 2024 DONINGTON PARK – RISULTATI GARA 3: