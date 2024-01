Da un punto di vista prettamente statistico, non si spiega come Jason O’Halloran non sia ancora riuscito a laurearsi Campione del British Superbike. I numeri infatti lo attestano come uno dei piloti più vincenti di sempre del campionato. Nelle sue 252 presenze ha totalizzato 27 vittorie (sesto di tutti i tempi ad ex-aequo con Michael Rutter) e 72 podi (ottavo nella graduatoria all times), ma il titolo gli è sempre sfuggito. Per una serie di circostanze e per propri errori, con una nuova occasione (l’ultima?) che gli si presenterà quest’anno con il team Completely Motorbikes Kawasaki.

SFIDA CON KAWASAKI NEL BRITISH SUPERBIKE

Al disimpegno di McAMS Yamaha dal BSB, l’australiano non si è fatto trovare impreparato. Con largo anticipo aveva trovato l’intesa con Kawasaki Motors UK e FS-3 Racing, tanto da poter provare la Ninja ZX-10RR nelle 48 ore successive la disputa dell’ultimo round 2023 svoltosi a Brands Hatch. Una prima presa di contatto a Donington Park, una successiva uscita a Jerez de la Frontera che hanno convinto ‘O’Show’ del potenziale Kawasaki per il 2024.

TANTE OCCASIONI MANCATE

Per un pilota che ha corso nel British Superbike con Honda Racing UK, McAMS Yamaha e, adesso, Completely Motorbikes Kawasaki, il titolo è più di una semplice missione. Di fatto dal 2009 trasferitosi nel Regno Unito mettendo su famiglia (sposato con Rachel Westmoreland, sorella del pilota James), soltanto con Yamaha ha avuto concrete chance di laurearsi Campione. Nel 2020 disputò una grande stagione lottando fino all’ultimo con il connazionale Josh Brookes (alla fine concluse secondo), mentre nel 2021 depauperò tutto con l’inizio dello Showdown dopo aver dominato la Regular Season.

UNA LUNGA CARRIERA NEL BRITISH SUPERBIKE

Quel titolo sfumato nel 2021 grida ancora vendetta, ancor più pensando che, nel complesso, da compagni di squadra è quasi sempre stato più veloce di Tarran Mackenzie, laureatosi Campione 2021. O’Halloran quest’anno dovrà vedersela ai box da un altro giovane talento come Max Cook, cercando di far valere l’esperienza a suo favore. Basti pensare che debuttò nel BSB addirittura nel 2008 con SMT Honda, per quanto soltanto dal 2015 ebbe l’opportunità (con Honda Racing UK) di correre a tempo pieno nella serie. Nel mezzo tanti infortuni, occasioni mancate ed episodi sfortunati. Chissà che il verde Kawasaki, con l’accezione di speranza, possa permettergli di centrare l’obiettivo inseguito da una carriera a questa parte…