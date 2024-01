MotoGP, Livio Suppo: ipotesi Marc Marquez nel team Ducati factory

Livio Suppo è tornato da team manager nel paddock MotoGP all’inizio del 2022, al servizio della Suzuki. Un’avventura intensa ma breve, con la Casa giapponese che dopo pochi mesi dal suo ingaggio ha annunciato il ritiro dal Mondiale per deviare gli investimenti sul settore delle auto elettriche. L’ex manager di Ducati e Honda non ha mai nascosto il suo debole per Marc Marquez, con cui ha collaborato per cinque stagioni, dall’esordio in classe regina nel 2013 fino al termine del 2017.

Livio Suppo e il destino di Marc Marquez

Il manager piemontese può vantare oltre venti anni di esperienza tra i box, iniziando con l’allora team Benetton-Honda nelle classi 125 e 250. Ha poi trascorso 11 anni come Project Leader del marchio Ducati, inclusa la vittoria in MotoGP di Casey Stoner. Si è poi trasferito in HRC dove è stato il Team Principal per sette anni, ottenendo altri cinque titoli. Prima del clamoroso addio nel 2017, annunciato all’indomani della vittoria iridata di Marc Marquez.

Nel 2022 è tornato nel paddock della MotoGP, dove ha guidato il team ufficiale Suzuki, fino a quando i vertici di Hamamatsu non hanno deciso di staccare la spina, lasciando Alex Rins e Joan Mir in eredità alla Honda. Da allora la Casa di Borgo Panigale ha dominato in lungo e in largo la Top Class, vincendo gli ultimi due titoli piloti con Francesco Bagnaia. Il destino vuole che dal prossimo Mondiale anche il fuoriclasse Marc Marquez salga sulla Desmosedici GP. Non è inoltre da escludere che il pluricampione di Cervera possa ritagliarsi un posto nel team Ducati factory nel 2025.

Un team factory per Marc

Sicuramente ci sarà poco tempo per ragionare, il mercato piloti si scatenerà dopo poche gare. “La loro moto (Ducati, ndr) è la migliore, quindi tutti i piloti Ducati per ora vorranno restare con loro. Ma KTM e Aprilia continueranno la loro crescita e le concessioni di Honda e Yamaha dovrebbero dare loro un potenziale maggiore – prevede Livio Suppo a Motogp.com -. Se lo usassero saggiamente, potrebbero colmare il divario in modo significativo entro la metà della stagione. Allora il mercato apparirà completamente diverso”.

Possibile immaginare la coppia Bagnaia-Marquez per il prossimo anno? Nulla è da escludere, anche se il brand emiliano dovrà sacrificare il giovane Jorge Martin… “Pecco Bagnaia è l’uomo più importante della Ducati, quindi devono tenerlo. Ci sarà una grande lotta per il secondo posto. Non credo che Pecco abbia voce in capitolo nella scelta del suo compagno di squadra“, prosegue l’ex manager. “A meno che non ci sia un problema di carattere, un pilota non può lamentarsi di chi ingaggia la squadra solo perché pensa che potrebbe essere più veloci di lui“.

A suo dire l’ipotesi Marc Marquez nel team factory è più che fattibile. “Perché no? Marc voleva un anno di contratto per vedere se era ancora in grado di lottare per il campionato. Una volta che se ne rende conto, ha la libertà di vedere cosa stanno facendo Honda, KTM e Ducati e poi prendere la sua decisione“. Per Livio Suppo non è da escludere neppure il ritorno in Honda, ammesso che il costruttore dell’Ala riesca a sviluppare la RC-V fino a riportarla ad un livello di competitività degna di nota. “La separazione è stata fatta in modo molto amichevole. Tutti i suoi tecnici tranne uno sono rimasti alla HRC e sappiamo quanto sia stretto il suo rapporto con loro“.

Foto Instagram @livio.suppo