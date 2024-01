MotoGP, Paolo Ciabatti: “Non possono restare tutti in Ducati”

Paolo Ciabatti ha lasciato il posto di direttore sportivo Ducati Corse a Mauro Grassilli per dedicarsi alla guida della divisione off-road. La sua presenza alla Dakar non è dettata solo dalla passione per le corse, ma per osservare da vicino come si evolve il settore fuoristrada. Chiude l’avventura MotoGP da vincitore, con Francesco Bagnaia vincitore degli ultimi due titoli mondiali, dopo aver contribuito a portare il marchio di Borgo Panigale all’apice storico.

Ciabatti osservatore alla Dakar

Dopo aver centrato il primato nel Motomondiale, l’azienda emiliana vuole allargare la sua sfera d’azione a 360 gradi, forte dell’appoggio commerciale e tecnico del marchio Audi. “In Ducati non esiste un progetto Dakar vero e proprio, ma sapere come sta andando la gara e capirla un po’ di più è sempre positivo nel caso in cui, eventualmente, dovesse nascere un piano per il futuro“. Nei prossimi giorni gli uomini in rosso presenteranno, insieme a MotoGP e Superbike, anche una moto da cross 450cc che sarà sul mercato a partire dal prossimo anno. “Il motore, in linea di principio, è adattabile alla Dakar. Come ho detto, non c’è un piano, non c’è un progetto… ma è sempre bene sapere cosa succede nelle diverse categorie“.

Uno sguardo fisso sulla MotoGP

L’ingaggio di Marc Marquez da parte del team Gresini ha portato un’iniezione di interesse per il brand italiano nel mercato spagnolo. In un’intervista a ‘Marca’, Paolo Ciabatti si dice certo che l’otto volte iridato sarà in grado di lottare per il titolo mondiale. “È uno dei migliori nella storia del nostro sport. La Ducati ha abbastanza successo con i suoi attuali piloti… Penso che si adatterà alla moto molto velocemente. Tutti i piloti si sono adattati molto bene alla Ducati, piloti con stili diversi sono riusciti a salire sul podio e vincere delle gare. Marquez saprà lottare per il Mondiale“.

La stagione MotoGP 2025 si preannuncia all’insegna della Ducati, ancora una volta. Ma questo dominio non sarà sicuramente eterno… “La prima gara sarà quella che dirà dove siamo noi e dove sono gli altri“, aggiunge Ciabatti. Presto dovranno rinunciare alle otto moto in griglia e il mercato piloti riserverà sicuramente qualche sorpresa. “Mi sembra difficile che tutti i piloti possano restare con Ducati nel 2025. Anche Jorge lo ha detto chiaramente: se non potrà entrare nella squadra ufficiale cercherà altre opportunità… Sarà interessante, guarderò un po’ dall’esterno, ma sempre un po’ coinvolto, perché le corse sono nel mio cuore“.

