Moto2 Jerez: Aldeguer vittoria in casa, Ferrari in zona punti

Un’ovazione accoglie il trionfo di Fermin Aldeguer a Jerez. L’alfiere Speed Up, futuro pilota MotoGP, regala la prima vittoria spagnola di giornata al pubblico accorso per assistere alla tappa del Motomondiale. Non è però doppietta di casa: il recupero di Joe Roberts vale il secondo posto al traguardo, con annessa dedica alla mamma per il compleanno. Terza posizione finale per Manuel Gonzalez, Arbolino e Vietti in top 10 mentre Ferrari agguanta il primo punto iridato alla sua seconda wild card Moto2. Ecco com’è andato il Gran Premio di Spagna.

Moto2 Gara

“Abbiamo deciso di lasciar riposare la mia testa e continuare col recupero”. Ayumu Sasaki spiega così come mai non disputa il GP Jerez dopo il brutto incidente di ieri. Comincia così la gara Moto2: lo scatto vincente è quello di Gonzalez, Aldeguer cerca di rispondere ma l’alfiere Gresini torna davanti. Dietro invece abbiamo prima l’incidente di Agius, a terra dopo un inevitabile contatto con Van den Goorbergh, in seguito sanzionato con un Long Lap per guida irresponsabile. A referto anche gli incidenti di Bendsneyder, Artigas, Foggia, Binder e Baltus, mentre davanti si infiamma il duello tra Aldeguer e Gonzalez.

Continua il periodo nero di Dixon, doppio zero Italtrans con la caduta anche di Moreira. Frustrazione di Escrig per una caduta, ma il rischio maggiore lo corrono i colleghi che vedono la moto imbizzarrita riattraversare la pista prima di fermarsi contro il muretto del rettilineo! Fortunatamente nessuna conseguenza per i piloti, idem per Ramirez scivolato poco dopo. Non è una gara da ricordare per Lopez, pure lui nella lista degli incidentati, mentre è un momento di gloria per Fermin Aldeguer, nettamente in trionfo a Jerez! Podio per Joe Roberts e Manuel Gonzalez, italiani purtroppo mai della partita…

La classifica

Moto2 generale

Foto: Team Speed Up