Nel circuito capitolino “ Piero Taruffi”, sono andate in scena le qualifiche della prima gara della stagione 2024 del Trofeo Italiano Amatori. La giornata soleggiata e le temperature nella media stagionale hanno accompagnato i piloti che sono scesi in pista nella tarda mattinata di sabato per le Q1 e nel pomeriggio per le Q2. Ecco i risultati e i tempi.

RRCup / 1000 Avanzata

La classe regina del Trofeo è capitanata da Marco Puglisi che scatta dalla pole sulla BMW S1000RR della Pistard Racing, dove ha ottenuto il migliore tempo sia in Q1 1’40.672 che in Q2 1’40.915. E’ sicuramente un altro Puglisi quello che ritroviamo ai nastri di partenza rispetto alla scorsa stagione, che gli è servita da rodaggio per prendere confidenza con la supersportiva tedesca. A scattare dalla seconda posizione Cristian Micochero ( CM Moto Sulmona), campione 2023 RRCup, che ferma il crono in 1’40.728, lo segue Elia Sebenico sul Panigale V4S con 1’41.084.

1000 Base

Pole position per il pilota bergamasco della scuderia D&A Racing Giuseppe Racco al debutto a Vallelunga che si regala un bellissimo ed emozionante successo nel sabato di qualifiche al suo secondo anno nel Trofeo Italiano Amatori che firma un 1’44,202. A soli 15 decimi di distanza, è Enrico Lepuri (Team X Gear) classe 1989 di origini sarde a siglare il secondo miglior crono in 1’44,359. Per Lepuri doppio debutto, sia nel Trofeo Italiano Amatori che a Vallelunga. A completare la prima fila è Clindo Mizzoni ( Ze Mast) portabandiera della Pistard Racing, che per la gara di “ casa” si è iscritto come wild card, 1’44,486.

600 Pro / Avanzata

La griglia 600 ha visto segnare il miglior tempo a Thomas Gibertoni (600 Pro) sulla Kawasaki del Team SC Racing in 1’43,043, seguito da Davide Giostra (Sisma Racing) in 1’43,333. Il terzo posto è occupato da Luca Bernetti in 1’43,356.