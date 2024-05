Quartararo-Yamaha, segnali positivi: “Meglio cadere da 6° che da 12°”

Davvero un peccato che Fabio Quartararo non sia riuscito a portare a termine la sua gara oggi a Le Mans. Era in sesta posizione quando è caduto in curva 9 al diciassettesimo giro. Probabilmente non sarebbe riuscito a tenerla fino alla fine, però sembrava avere il potenziale per chiudere in top 10 e raccogliere dati preziosi per la Yamaha. Concludere il gran premio di casa con una caduta è qualcosa che inevitabilmente gli provoca un po’ di delusione.

MotoGP Le Mans, Quartararo contento della velocità della Yamaha

Anche se il ritiro non era ciò che voleva, il pilota del team Monster Energy Yamaha cerca di guardare il lato positivo: “Ero al limite – ha ammesso a TNT Sports – però è meglio cadere quando sei sesto rispetto a quando sei dodicesimo. Oggi è stata una giornata positiva, eravamo abbastanza veloci e speriamo di continuare così, sentendo quella velocità nelle prossime gare“.

Quartararo spiega che il warmup è stato fondamentale per apportare una modifica che gli è piaciuta, la M1 gli ha dato un buon feeling in gara e chiaramente gli dispiace non averla portata a termine: “Stamattina abbiamo fatto un importante cambiamento alla moto ed è stato abbastanza positivo. Guidando durante la gara avevo buone sensazioni. Sfortunatamente sono caduto, però per la prima volta quest’anno abbiamo visto i leader più vicini. Spero che faremo altre gare così“.

Questo GP a Le Mans sembra dare fiducia al campione 2021, il team Monster Energy Yamaha sta lavorando sodo per metterlo nelle condizioni di essere competitivo. È in programma un test al Mugello che sarà molto utile per sviluppare la M1 in vista dei prossimi gran premi. Le parole di Fabio fanno intendere che potrebbe essere stata presa la strada giusta, ma sappiamo che un weekend non basta per dare dei giudizi. Bisognerà attendere le gare a Barcellona e al Mugello per avere le idee più chiare.

Foto: Adrien Poupeau