MotoGP Le Mans: trionfa Martin, Marquez beffa Bagnaia

Jorge Martin, Marc Marquez e Francesco Bagnaia: sono loro i tre grandi protagonisti della gara MotoGP disputata a Le Mans. È l’alfiere Pramac e leader iridato ad avere la meglio, mettendo a referto la doppietta sul tracciato francese. La rimonta del #93 di casa Gresini invece di completa nel corso dell’ultimo giro con un sorpasso senza possibilità di replica sul campione in carica, una “risposta” dopo il testa a testa di Jerez. Quel che è più che evidente però è che al Circuito Bugatti c’è stato un assoluto dominio Ducati, il timido segnale Aprilia visto nella Sprint con Vinales oggi s’è totalmente spento… Primo vero errore in MotoGP per Pedro Acosta, le altre KTM però non brillano in sua assenza. Ecco com’è andato il GP di Francia.

Il pericolo pioggia temuto stamattina sembra scongiurato, si parte quindi con le slick. Scelta praticamente unanime per quanto riguarda le gomme: tutti con hard-soft anche oggi, tranne Augusto Fernandez che opta per la morbida anche all’anteriore. Super scatto di Bagnaia, che si porta così subito al comando davanti a Martin. Ottima partenza di Binder che risale immediatamente di 9 posizioni, cinque quelle guadagnate da Marc Marquez, Vinales invece è protagonista di un fuoripista. Subito agguerrito Acosta, ma arriva il suo primo errore da pilota MotoGP: il tentativo di sorpasso alla curva 8, che lo porta a sandwich tra Espargaro e Di Giannantonio (in zona podio) finisce con un errore ed una scivolata che provoca il suo ritiro. Doppio zero a Le Mans per Bezzecchi ed anche per Mir, a terra di nuovo dopo il finale prematuro nella MotoGP Sprint, mentre arrivano Long Lap per tagli di pista sia per Rins che per Bastianini.

Se davanti Bagnaia e Martin tengono il comando, si infiamma invece la battaglia per il terzo gradino del podio tra Di Giannantonio, Marc Marquez ed Espargaro. Finale prematuro di gara anche per Oliveira, Miller e per il pilota di casa Quartararo, tra lo sconforto del pubblico… Di Giannantonio riceve poi un Long Lap per un taglio di pista, mentre al comando Martin rompe gli indugi e accende il duello con Bagnaia, fino ad avere la meglio. Ma attenzione perché Marc Marquez, lasciatosi alle spalle i rivali, ha ripreso il duo di testa: tre Ducati in lotta per la vittoria. Tutto si decide nel corso dell’ultimo giro, con Martin che riesce a prendere un minimo margine e Marquez che sferra l’attacco su Bagnaia. Podio tutto Ducati in MotoGP, Le Mans è territorio della casa di Borgo Panigale.

