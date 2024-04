Moto3 Jerez: trionfo Veijer al fotofinish su Munoz, Alonso pasticcia

Serve la linea del traguardo per decretare Collin Veijer come vincitore del GP di Spagna. David Munoz ci ha provato in ogni modo, ma il pilota Intact GP non ha commesso il minimo errore e per appena 45 millesimi torna al successo! Terzo gradino del podio per Ivan Ortola, e David Alonso? Il colpo di scena nella gara Moto3 avviene nei primissimi giri con la sua inattesa scivolata che favorisce in primis il leader iridato Daniel Holgado, 7° oggi e capace di allungare. Quattro italiani oggi a punti: Carraro e Nepa nei 10, poi Farioli e Bertelle. Ecco com’è andata a Jerez.

Moto3 Gara

Munoz e Alonso scattano al meglio, non mancano anche un paio di contatti tra i due, con l’alfiere BOE che passa al comando. Ma il poleman non perde tempo, dopo poche curve sferra l’attacco e si porta in testa, ma il colpo di scena non tarda ad arrivare: alla curva Lorenzo il colombiano è a terra! Riesce a ripartire, ma adesso non sarà davvero una gara facile visto che è precipitato in ultima posizione e con distacco… Davanti ora comanda Munoz, ma per poco: si fanno ben vedere Veijer e Ortola, ma sono agganciati anche Yamanaka, Esteban e Kelso.

C’è poi già un certo margine sul gruppetto capitanato da Carraro e Nepa, in pochi giri la griglia Moto3 inizia già a sgranarsi, mentre Suzuki incappa in problemi tecnici ed è costretto al ritiro. Negli ultimi giri rimarranno in tre per la vittoria: Veijer, Munoz e Ortola se la giocano fino alla fine, anzi sono i primi due i più agguerriti. Lo spagnolo in particolare le prova tutte, ma l’alfiere Intact GP non molla, chiude tutte le porte e taglia il traguardo con 45 millesimi di margine! Il pilota BOE deve accontentarsi del secondo gradino del podio, terza piazza finale per Ivan Ortola.

La classifica

Moto3 generale

Foto: motogp.com