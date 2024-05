Il Motocross italiano ritrova l’Andrea Adamo dei giorni migliori. Nel sesto round Mondiale disputato sul tracciato di Lugo, nella regione spagnola della Galizia, il 21enne siciliano della KTM ha sfiorato la vittoria assoluta, sfumata causa l’avvio complicato di gara 2. Ma con il secondo posto, a pari punteggio (43 punti) con il vincitore Lucas Coenen (Husqvarna) accorcia le distanze nel Mondiale, ancora guidato dall’olandese Kay de Wolf (Husqvarna). Il distacco è ancora abbondante (81 punti) ma Adamo ha cambiato decisamente marcia dopo un inizio di campionato sotto le attese. Il Mondiale è lunghissimo, tutto può succedere.

Gara 1, che trionfo!

La giornata di Andrea Adamo era partita nel migliore dei modi. Con un avvio fulminante è riuscito a prendere il suo ritmo in gara 1, firmando un successo preziosissimo davanti a Kay de Wolf e al compagno di squadra Lian Everts, reduce dal successo in Portogallo. Nella seconda sfida però Andrea Adamo non è partito altrettanto bene, recuperando al quarto posto non sufficiente per vincere il confronto a distanza con Lucas Coenen. Il pilota belga ha conquistato il secondo GP in carriera per la discriminante del miglior piazzamento nella manche finale. Ferruccio Zanchi (Honda) ha concluso decimo nell’assoluta.

Mondale MX2 dopo sei GP

1. Kay de Wolf (NED, HUS), 292 punti; 2. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 248 p.; 3. Liam Everts (BEL, KTM), 230 p.; 4. Thibault Benistant (FRA, YAM), 226 p.; 5. Lucas Coenen (BEL, HUS), 223 p.; 6. Andrea Adamo (ITA, KTM), 211 p.; 7. Rick Elzinga (NED, YAM), 190 p.; 8. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 182 p.; 9. Sacha Coenen (BEL, KTM), 141 p.; 10. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 126 p

Jorge Prado fa il vuoto

Campione in carica, sempre più idolo del pubblico spagnolo: Jorge Prado (GasGas non poteva mancare all’appello nella gara di casa (letteralmente) sull’impianto che è intitolato proprio a lui. Ha dominato entrambe le manche riprendendosi la vetta del Mondiale e pompando ulteriormente l’entusiasmo del pubblico iberico sempre più innamorato del Motocross. Nella classifica assoluta del GP ha messo in riga Jeffrey Herlings (KTM), Romain Febvre (Kawasaki) e l’ex leader Tim Gajser (Honda). Lo sloveno è molto costante, tanto che sono appena due i punti di svantaggio. Ma contro un Prado così esplosivo rischia di non bastare. Il tour de force continua il prossimo week end sulla pista francese di Saint Jean d’Angely.

Classifica Mondiale MXGP dopo 6 GP

1. Jorge Prado (ESP, GAS), 298 punti; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 296 p.; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 267 p.; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 246 p.; 5. Pauls Jonass (LAT, HON), 217 p.; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 193 p.; 7. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 191 p.; 8. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 179 p.; 9. Valentin Guillod (SUI, HON), 120 p.; 10. Kevin Horgmo (NOR, HON), 115 p

CorsedimotoTV iscriviti al nostro nuovo canale YouTube