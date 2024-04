Marco Bezzecchi chiude l’ennesima gara Sprint senza punti sul circuito di Jerez a causa di una caduta. Un piccolo errore gli rovina il sabato di MotoGP in terra spagnola e conferma la scia poco entusiasmante dall’inizio del campionato. Al termine delle qualifiche ha centrato il secondo posto in griglia di partenza, ma il pilota VR46 non è partito bene e dopo un giro era sesto. Una prestazione macchiata dalle condizioni di bagnato come accaduto per altri colleghi della Top Class.

Caduta nella gara Sprint

Il 25enne riminese all’inizio del secondo giro è rimasto coinvolto in un incidente con Binder e Bagnaia, nel quale quest’ultimo è caduto. “Cosa posso dire? Preferibilmente niente, altrimenti qualcuno mi sparerà la prossima volta. Chiedete ai commissari di gara“, ha detto al termine della Sprint a Jerez. “Ho visto il replay perché ho sentito una forte spinta. Brad ha perso aderenza all’ultima curva. Pecco ed io siamo riusciti a superarlo sul rettilineo. Ho provato a completare il sorpasso con una frenata ritardata alla prima curva e sono andato un po’ largo alla curva 1. Ho visto Brad toccare Pecco ed è caduto. Era tra me e Brad, quindi non poteva fare nulla“.

Al nono giro Marco Bezzecchi si è ritrovato momentaneamente al terzo posto dopo che i piloti che lo precedevano sono caduti. Una situazione favorevole durata solo per pochi secondi. “Sono andato un po’ troppo largo alla curva 6 e ho rischiato troppo nella curva successiva. Ho perso l’anteriore, è stato un piccolo errore“. Resta senza punti nella Sprint dall’inizio della stagione MotoGP ’24, ma l’allievo della VR46 Academy conserva qualche nota positiva e proverà a studiare i dati dei compagni di marca per cercare di racimolare un buon risultato nella gara odierna. “Le mie sensazioni non sono male, stiamo migliorando in ogni sessione e cercando di ritrovare costanza“.

Valentino Rossi a Jerez

In questo week-end nel box di Tavullia è presente anche Valentino Rossi, reduce dal podio di Imola, che dispensa suggerimenti dall’alto della sua esperienza. “È meglio avere Vale nel box che la fidanzata“, ha scherzato Bezzecchi. “Vale sicuramente aiuta molto, perché viene a trovarci in pista e ci dà tanti consigli. Con lui ci guadagniamo tanto ed è davvero un piacere averlo qui con noi“.

Foto VR46