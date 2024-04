MotoGP Jerez: Warm Up ad Alex Marquez, Acosta che botto

Una bandiera rossa interrompe con qualche secondo d’anticipo la prima sessione MotoGP di giornata. L’incidente ad alta velocità di Acosta si risolve senza conseguenze, ma è necessario riparare le barriere alla curva 7 e scatta quindi lo stop prematuro. Al comando ci sono due Ducati, quella di Alex Marquez e la seconda di Enea Bastianini, con la KTM di Jack Miller a seguire. Oggi alle 14:00 scatta l’ultima gara, chi vincerà? Ecco intanto com’è andato il primo turno odierno.

GP Spagna, tutti gli orari della domenica a Jerez

MotoGP Warm Up

Bradl è il solo in azione con soft-soft, tutti gli altri girano con soft-media, provando gli ultimi aggiustamenti per la gara più lunga. Oggi splende il sole a Jerez e sicuramente non rivedremo tutti gli incidenti avvenuti nella MotoGP Sprint. Il motivo è da ricercarsi nella pioggia caduta durante la giornata e nelle tante chiazze ancora umide presenti sul circuito. Una variante che ha provocato la maggior parte delle cadute nella giornata di ieri. Certo poi non sono mancati discutibili contatti, come quelli tra Binder e svariati piloti, non ultimo il campione in carica Bagnaia finito a terra e costretto al ritiro, oppure Marc Marquez ed il contatto con Mir.

Non dimentichiamo poi le sanzioni per la pressione delle gomme. Su tutti Fabio Quartararo, 8 secondi per la pressione un po’ più bassa del consentito, con il podio andato quindi a Dani Pedrosa. Ma sono stati sanzionati anche Raul Fernandez, (passato da 6° a 12°), più Fabio Di Giannantonio, Jack Miller ed Alex Rins, rimasti però rispettivamente 13°, 14° e 15°. Nel warm up abbiamo un incidente ad alta velocità per Pedro Acosta, giù alla curva 7 e finito violentemente contro le barriere. Poco dopo scivola Di Giannantonio alla curva 8, ma arriva la bandiera rossa a 53 secondi dalla fine. Le barriere sono distrutte e serve ricostruirle, la sessione finisce così.

La classifica

Foto: motogp.com