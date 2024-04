MotoGP Jerez: Jorge Martin, trionfo Sprint nel caos

Definirla una gara caotica non rende abbastanza l’idea. Incidenti e tante cadute improvvise eliminano tanti protagonisti della MotoGP, ma non Jorge Martin. Chissà come sarebbe finita se Marc Marquez non fosse caduto, ma certo è che l’alfiere Pramac è rimasto in piedi ed incrementa ancora sugli avversari in classifica generale. Pedro Acosta è di nuovo sul podio, Fabio Quartararo tiene con le unghie il terzo gradino nonostante un agguerrito Dani Pedrosa che ci prova fino alla linea del traguardo. Bagnaia incolpevolmente abbattuto da una discutibile manovra di Binder… Ma è successo davvero di tutto, la cronaca.

MotoGP Sprint

Media-soft è la scelta unanime per questa mini-gara a Jerez. È di Binder lo scatto migliore al via, ma anche Martin riesce ad avere la meglio su Marquez, subito tallonato dal fratello. Finisce presto e alla curva Nieto la gara di Aleix Espargaro, stesso discorso anche per Miller caduto però alla curva Lorenzo. Cambia presto però la situazione in vetta: Martin passa davanti e tenta la fuga, non manca una “zuffa” tra i Marquez e Binder, e già quest’ultimo rischia di provare un bel botto… Ma il pasticcio succede lo stesso: Bagnaia e Bezzecchi un po’ troppo ottimista, si infila all’interno della curva 1, tocca Bagnaia e provoca la sua caduta! L’incidente finisce sotto investigazione, purtroppo non è la prima volta che il pilota KTM compie queste manovre. Poco dopo registriamo anche una scivolata per il tester/wild card Savadori, mentre davanti c’è un super recupero. Marc Marquez infatti ricuce il piccolo margine creato da Martin e senza esitazione passa al comando! Ma i colpi di scena devono ancora arrivare…

Che succede?

Più indietro c’è la scivolata di Rins, che rischia grosso con Augusto Fernandez vicinissimo… Poco tempo ed arriva una sequenza impressionante di incidenti, a cominciare da Alex Marquez, Binder e Bastianini, tutti abbastanza distanti tra loro ma a terra in sincronia alla curva 5! Poco dopo però finisce giù caduta di Marc Marquez, proprio alla curva 9 dove aveva avuto la meglio su Martin, ma più indietro è a terra anche Di Giannantonio, e Vinales perde il terzo gradino del podio con una caduta alla curva 5! Come accennato, è un’incredibile sequenza di incidenti in questi 12 giri, e Marc Marquez rischia pure un altro pasticcio con un’entrata decisamente troppo garibaldina sull’incolpevole Mir… Fortunatamente senza conseguenze. Gli ultimi della lista degli incidentati sono Bradl, Marini e Zarco in tre cadute distinte, mentre più avanti Jorge Martin trionfa senza più rivali. Pedro Acosta festeggia un altro gran podio, Fabio Quartararo deve sudare contro Dani Pedrosa che prova fino alla fine a soffiargli il terzo posto.

La classifica

Foto: motogp.com