Moto2 Jerez: Fermin Aldeguer prende il volo, pole position in casa

Arriva una pole di casa nella classe Moto2. Ci pensa Fermin Aldeguer, che in Q2 mette il turbo e piazza la sua Boscoscuro sulla prima casella in griglia per la gara di domani. Doppietta iberica con Albert Arenas secondo, terza posizione per Jake Dixon. E gli italiani? Dopo essere passati dalla Q1, Celestino Vietti e Tony Arbolino chiudono rispettivamente in settima ed ottava posizione. Ecco come sono andate le due sessioni di qualifiche in Andalucia.

Moto2 Q1

Sasaki ha già concluso la sua giornata: dopo l’incidente nelle Prove 2 è andato in ospedale per controlli. Il team ha comunicato che “È tutto negativo. Si sente bene, ma rimarrà precauzionalmente sotto osservazione per qualche ora.” Sessione combattuta per conquistare i primi quattro posti utili per passare il turno, ci sono anche tutti i ragazzi italiani. Cadrà prima della fine però Foggia, al secondo incidente di giornata, mentre Arbolino e Vietti volano al comando della classifica Moto2, dove rimarranno fino alla bandiera a scacchi. Passano il turno anche il rookie Diogo Moreira e Jeremy Alcoba.

Q2: Aldeguer non si batte

Neanche il tempo di cominciare la sessione che registriamo la caduta di Van den Goorbergh alla curva Pons, stesso punto in cui poco dopo finirà a terra anche Lopez. Aldeguer invece passa al comando, prendendosi la pole position provvisoria a Jerez, con Arbolino e Gonzalez a seguire. Nei due minuti finali però scatta l’assalto, Gonzalez sembra avere la meglio, ma dura poco. L’alfiere Speed Up torna davanti e lima costantemente il suo tempo, lasciando Dixon a 7 decimi e blindando così la sua prima pole del 2024 fino alla bandiera a scacchi. Sul finale si avvicina Arenas, che conquista la seconda casella in griglia, più indietro infine gli italiani.

Foto: Speed Up