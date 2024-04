MotoGP Jerez, sabato di qualifiche e Sprint: gli orari del 27/04

In archivio il primo giorno a Jerez. Francesco Bagnaia è passato in Q2 con un tempo da record, a capo di una top 10 prevalentemente Ducati (i risultati). Joe Roberts e le Boscoscuro comandano in una Moto2 che non vede guizzi dai piloti italiani, con Aron Canet infortunato. In Moto3 David Alonso sta già imponendo la sua legge, José Antonio Rueda invece ancora non si è rimesso e sarà sostituito da Vicente Perez.

Per le classi minori manca il secondo e ultimo turno per le qualifiche, toccherà poi alle qualifiche e alla MotoGP Sprint. Valori confermati o ci saranno sorprese? Di seguito tutti gli orari, diretta integrale garantita come sempre da Sky Sport MotoGP, on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece ci sarà la “semidifferita”: diretta di qualifiche e Sprint del sabato, le gare della domenica invece saranno in differita.

GP Jerez, il programma Sky Sport

Sabato 27 aprile

8:40-9:10 Moto3 Prove 2

9:25-9:55 Moto2 Prove 2

10:10-10:40 MotoGP Prove libere 2

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 12 giri

Domenica 28 aprile

9:40-9:50 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara – 19 giri

12:15 Moto2 Gara – 21 giri

14:00 MotoGP Gara – 25 giri

Gli orari TV8

Sabato 27 aprile (diretta)

10:10-10:40 MotoGP Prove libere 2

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 12 giri

Domenica 28 aprile (differita)

14:00 Moto3 Gara

15:15 Moto2 Gara

17:00 MotoGP Gara

