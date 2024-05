Casey Stoner boccia le regole MotoGP 2027: “C’è un unico miglioramento”

La MotoGP dal 2027 avrà un nuovo regolamento tecnico e in questi giorni si sta discutendo sulle novità che verranno introdotte. Ad esempio, i motori passeranno da 1000 a 850 di cilindrata, con l’alesaggio massimo dei cilindri che scenderà da 81 a 75 millimetri. Tutto questo per limitare la potenza dei prototipi, sui quali si è agirà anche riducendo l’aerodinamica ed eliminando i dispositivi ride-height e holeshot. Ci saranno anche altri cambiamenti (leggi QUI) che nei piani dovrebbero migliorare la categoria, rendendola più sicura e più spettacolare.

Regolamento MotoGP 2027: Stoner prende posizione

È in arrivo il Gran Premio di Francia a Le Mans e certamente ci sarà l’occasione di sentire i pareri di piloti, manager e tecnici sulle regole del futuro. Intanto, c’è chi ha già esposto il proprio pensiero in modo netto.

Lo ha fatto Casey Stoner, che ormai il paddock lo frequenta pochissimo ma che continua a seguire con interesse il campionato. Su Instagram sotto un post del profilo ufficiale MotoGP ha scritto quanto segue: “L’UNICO miglioramento rispetto all’attuale regolamento è l’abolizione dei ride-height e holeshot device. Nient’altro andrà a beneficio di questo sport per il futuro, solo gli ingegneri avranno benefici”.

Ha ragione Casey?

Stoner ritiene assolutamente insufficienti i provvedimenti presi per cercare di migliorare la top class. Solamente l’eliminazione dei noti dispostivi è di suo gradimento, il resto invece non lo convince affatto.

Non è un segreto che il due volte campione del mondo non ami la direzione che è stata presa in questi anni termini di aerodinamica, si aspettava scelte più efficaci. Aveva “accusato” la MotoGP di aver imitato la F1, mettendo gli ingegneri e la tecnologia al centro di tutto, dove invece ci dovrebbero essere i piloti. Solo il tempo dirà se il nuovo regolamento darà i risultati auspicati o se avrà ragione Casey.

Foto: Instagram