MotoGP, ufficiale il regolamento 2027: dai motori all’aerodinamica, cosa cambia

Finalmente è stato reso ufficiale cosa cambierà con il regolamento che verrà introdotto in MotoGP a partire dal 2027. Ci sono stati mesi di trattative tra le parti e alla fine un accordo è stato trovato. Di seguito tutte le novità.

MOTORI

Dal 2027, la capacità dei motori passerà da 1000cc a 850cc. Ciò comporterà un calo nelle velocità di punta, rendendo lo sport più sicuro, più efficiente e sostenibile. L’alesaggio massimo dei cilindri passerà da 81 a 75 millimetri e ciò comporterà anche una limitazione in termini di performance.

Al fine di rendere questo sport ancora più efficiente, verrà ridotto anche il numero massimo di motori a disposizione per ogni pilota, passando da 7 a 6. Tornano 7 se ci sono più di 20 gran premi in calendario. I costruttori che rientrano nella categoria D delle concessioni continueranno a poter utilizzare 2 motori aggiuntivi per pilota a stagione.

CARBURANTE

Come già comunicato, dal 2027 la MotoGP correrà con un carburante sostenibile al 100%, rispetto al 40% minimo con cui si corre dal 2024. Verrà ridotta anche la capacità del serbatoio che passerà da 22 a 20 litri: nel corso della Tissot Sprint i piloti potranno utilizzare 11 litri.

AERODINAMICA

Dal 2027 verrà ridotta anche l’aerodinamica che sarà strettamente controllata, con l’obiettivo di minimizzare i loro effetti negativi. La larghezza massima consentita della parte alta del corpo aerodinamico della carenatura anteriore si ridurrà da 600 mm a 550 mm, l’altezza massima del retrotreno si ridurrà da 1250 mm a 1150 mm, il muso della carenatura anteriore sarà spostato indietro di 50 mm e anche la conicità posteriore delle appendici aerodinamiche della carenatura anteriore si ridurrà.

L’aerodinamica alle spalle del pilota farà parte dell’omologazione dell’Aero Body e ai team sarà consentito di aggiornarla una volta a stagione, per controllare i costi.

RIDE-HEIGHT E HOLESHOT DEVICES

Saranno vietati tutti i dispositivi ride-height e holeshot.

PESO MINIMO

Il peso minimo delle moto sarà fissato a 153 chili.

TRASMISSIONE

Il numero totale di rapporti del cambio (coppie di marce) consentiti si ridurrà a 16, più 4 rapporti complessivi per la trasmissione primaria, per ogni stagione.

CONCESSIONI

L’attuale sistema di concessioni, introdotto alla fine della stagione 2023, continuerà a restare in vigore ma con delle novità regolamentari tecniche, con tutte le Case che inizieranno la stagione nella fascia B. Saranno poi rivalutate a campionato in corso, nell’estate 2027, e potranno salire o scendere di categoria per avere accesso a più o meno concessioni.

I costruttori che non hanno gareggiato nel 2026 inizieranno la stagione 2027 dalla categoria D. Anche loro saranno rivalutati al checkpoint di metà stagione, sulla base dei risultati prima metà del campionato.

DATI GPS

Per un equilibrio ancora maggiore, i dati GPS di tutti i piloti saranno a disposizione di tutti i team al termine di ogni sessione. Fornendo dati a tutti i piloti vi saranno migliori opportunità di fare passi avanti per i team e i piloti meno performanti e a un costo controllato. L’accesso a questo range di dati renderà questo sport più sicuro e incrementerà anche il livello di dati disponibili nei confronti degli appassionati di tutto il mondo.

