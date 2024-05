Le moto più attese del 2024

Siamo quasi a metà del 2024 e il mercato dei motori cerca faticosamente di tornare sui livelli conosciuti qualche anno fa, prima che la pandemia e la crisi dei semiconduttori colpissero duramente questo settore. Tutti gli appassionati, dunque, guardano con grande attenzione alle novità e alle nuove proposte, ma anche all’usato, sempre più attrattivo anche per la situazione economica globale. Da questo punto di vista, le opportunità per i consumatori stanno aumentando e una delle risorse principali è rappresentata dalle numerose e affidabili piattaforme che offrono ricambi originali online di diversi brand fra cui i ricambi BMW, ricambi Toyota, Opel, Citroen etc. In questo articolo, diamo uno sguardo alle principali novità dell’anno per quanto riguarda le moto.

A proposito di BMW

Tra i modelli più attesi del 2024, due sono marchiati BMW. La casa tedesca ha annunciato, infatti, BMW M 1000 XR, una delle moto più sportive e performanti di sempre del brand, ma anche, almeno potenzialmente, una delle crossover di riferimento per l’intero mercato. Destinata a un pubblico di sportivi e in fase di lancio per celebrare i cent’anni di storia di BMW Motorrad, questo prototipo monta un motore a quattro cilindri e ha un peso a vuoto di appena 223 kg. BMW R 1300 GS, invece, si presenta profondamente rinnovata in termini di design, pur conservando il becco anteriore che contraddistingue la linea GS. Con un nuovo telaio e un motore migliorato in termini di cubatura, BMW R 1300 GS è anche un modello tecnologicamente molto avanzato, oltre che più leggero rispetto al passato.

Aprilia e Ducati: quante novità!

Aprilia RS 440 è la novità per quanto concerne le sportive stradali, seppur con un design che riprende quello tipico delle sorelle maggiori, compresa una certa spigolosità. Sul piano della posizione di guida, il compromesso cercato da Aprilia sembra essere quello fra gusto sportivo e comfort. Ma anche sull’elettronica si registrano passi avanti importanti. Non è, comunque, l’unico modello Aprilia atteso nel 2024. C’è anche RS 457, idealmente vicina a un concept racing, ma con un moderno bicilindrico e utilizzabile anche con patente A2. Tante novità annunciate anche da Borgo Panigale. Sei nuove Ducati arriveranno nel 2024. Fra queste ci sono la celeberrima Monster, con il modello celebrativo per il 30° Anniversario, la Multistrada V4 S Grand Tour e la DesertX Rally.

Le novità dall’Asia

Anche dal continente asiatico, che dopo aver conquistato grosse quote di mercato nel settore automotive punta a crescere ulteriormente anche in quello motociclistico, sono attese grandi novità per il 2024. Ecco, quindi, la 1000 RR di CFMoto. Con motore V4 e un’estetica da supersportiva, le aspettative sono piuttosto alte e anche sul piano dell’elettronica si prevedono aggiornamenti molto importanti. Tra i brand storici, invece, Honda ambisce a prendersi un ruolo centrale nel segmento delle maxienduro con la nuova Africa Twin, migliorata nelle linee e in termini tecnologici. Non meno attesa è la nuova Royal Enfield Himalayan 450. E’ una moto che riscuote un gran successo sin dal suo primo lancio per la sua poliedricità e il suo prezzo competitivo. Ma in arrivo ci sono anche la crossover stradale GSX S1000T e la stradale V-Strom 800 di Suzuki, uno dei brand più importanti per il settore motociclistico.

C’è anche KTM

Il brand austriaco non rimane a guardare la concorrenza e nel corso del 2024 torna con parecchie novità. Fra le principali c’è senza dubbio la 1390 Super Duke 2024, parecchio rinnovata e anche alleggerita rispetto al passato. Ma non solo: la 1290 Super Adventure S è destinata a diventare uno dei modelli più ambiti del marchio. Sl pari di KTM 990 Duke, risultato di un’operazione di profondo rinnovamento. Il telaio resta pressoché immutato con un nuovo motore e un nuovo radiatore, coppa dell’olio e forcellone sono stati ridisegnati, ma anche le prestazioni ne beneficeranno.

Molti altri modelli in arrivo

Fra tradizione e novità assolute, quelli visti finora non sono gli unici modelli attesissimi per quanto concerne il mercato motociclistico nel 2024. Torna anche Moto Guzzi V100 Stelvio, con uno spirito più “offroad”, ma anche interessanti novità per quanto concerne l’elettronica e la potenza. Mentre Triumph, con la nuova Daytona 660, punta a ritagliarsi un ruolo centrale per quanto riguarda le moto sportive entry level. Un modello che si distingue per la grande facilità di guida, con qualche rinuncia in termini di potenza e prestazioni, e un design piuttosto rinnovato. Naturalmente, però, anche nel mondo delle moto procede spedita la transizione verso l’elettrico, anche alla luce dei nuovi adeguamenti normativi. Tra i modelli più attesi del segmento, due appartengono al brand Kawasaki: Ninja e-1 e Z e-1. Esteticamente non distanti dalle sorelle con motore termico, il costruttore è riuscito abilmente a sviluppare un design che non risente dell’assenza di tubo di scarico e leva della frizione.