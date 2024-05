Motomondiale di scena in Francia per il 5° round della stagione 2024. Appuntamento al Circuito Bugatti di Le Mans con tutt’e quattro le categorie, riparte anche la MotoE dopo la lunga pausa seguita al round inaugurale in Portogallo (22-23 marzo). Nella generale comanda il campione in carica Mattia Casadei (reduce da un super weekend nell’Europeo Moto2) su Hector Garzo e su Nicholas Spinelli, dopo la novità Portimao si va su un circuito già noto, vedremo quali saranno i valori in pista per la classe elettrica. In MotoGP si riparte da Jorge Martin sempre in vetta in classifica generale, con Francesco Bagnaia, Enea Bastianini ed il rookie d’attacco Pedro Acosta a seguire.

La classe intermedia ha in Joe Roberts il nuovo capoclassifica, Sergio Garcia e Fermin Aldeguer inseguono, da valutare poi la situazione di Celestino Vietti fresco di intervento per infortunio (i dettagli). In Moto3 si guarda al leader Daniel Holgado, con David Alonso a caccia del riscatto dopo l’errore a Jerez e Collin Veijer invece che risale grazie al trionfo in Spagna. Si faranno vedere anche gli italiani, finora anonimi nelle due classi minori? Di seguito tutti gli orari del fine settimana a Le Mans. Diretta integrale su Sky Sport MotoGP, in streaming su SkyGo e NowTV. Stavolta anche su TV8 sarà possibile vedere tutto in diretta, dalle qualifiche del sabato alle ultime gare della domenica.

GP Le Mans, il programma Sky Sport

Venerdì 10 maggio

8:30-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove Libere

9:50-10:30 Moto2 Prove Libere

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1

12.25-12:40 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 1

14:05-14:45 Moto2 Prove 1

15:00-16:00 MotoGP Prove

16:15-16:45 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 11 maggio

8:40-9:10 Moto3 Prove 2

9:25-9:55 Moto2 Prove 2

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1 – 8 giri

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race – 13 giri

16:10 MotoE Gara 2 – 8 giri

Domenica 12 maggio

9:40-9:50 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara – 20 giri

12:15 Moto2 Gara – 22 giri

14:00 MotoGP Gara – 27 giri

La diretta su TV8

Sabato 11 maggio

Domenica 12 maggio

Foto: Michelin Motorsport