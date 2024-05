Moto2: Celestino Vietti operato per infortunio alla spalla

I test Moto2 svolti martedì a Jerez hanno lasciato una brutta conseguenza a Celestino Vietti. Il pilota Red Bull KTM Ajo infatti era incappato in un incidente nel corso della giornata, di oggi la conferma della frattura della clavicola sinistra, già operata presso l’Ospedale di Sassuolo dal dottor Giuseppe Porcellini (ex Policlinico di Modena, da gennaio nuovo Direttore della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia). Tutti ancora da verificare i tempi di recupero, ma tra poco più di una settimana tocca al GP a Le Mans…

Il comunicato del team Moto2

Questo giovedì Celestino Vietti si è sottoposto con successo ad un intervento chirurgico per trattare la frattura della clavicola sinistra. Il pilota italiano si è infortunato martedì pomeriggio, nella sessione finale del test al Circuito de Jerez-Angel Nieto. Dopo un primo controllo in circuito, è stato portato in ospedale a Jerez, dove è stata confermata la frattura.

Una volta tornato in Italia, Vietti è stato operato all’Ospedale di Sassuolo dal dottor Giuseppe Porcellini. Da questo momento seguirà un processo di recupero per tornare in forma. Da parte di tutto il team Red Bull KTM Ajo i migliori auguri al nostro pilota Moto2, con la speranza di un pronto recupero.

Foto: Ajo Motorsport